EP schválil legislatívu týkajúcu sa povinných asistenčných systémov v autách

V utorok schválená legislatíva počíta s tým, že výrobcovia by od mája 2022 museli do vozidiel montovať detektor alkoholu alebo senzory rozpoznávajúce únavu vodiča. Takisto by súčasťou výbavy áut mali byť napríklad kamery a cúvacie senzory rovnako ako dátový rekordér pre prípad nehody, ktorý by plnil podobnú funkciu ako čierna skrinka v lietadlách.

Na zavedení nových pravidiel, ktoré majú tiež vydláždiť cestu autonómnej jazde, sa predtým dohodli vyjednávači EP a členských štátov Európskej únie (EÚ). Ešte s tým musí súhlasiť Rada EÚ pre dopravu.

Nové pravidlá sa dotknú aj výrobcov nákladných áut, kde sa takisto zvýšia požiadavky na asistenčné systémy a senzory.

Podľa Európskej komisie (EK) v roku 2018 na európskych cestách prišlo o život okolo 25.100 ľudí. Komisia minulý rok predložila návrh týkajúci sa povinnej výbavy v oblasti asistenčných systémov. Tvrdí, že do roku 2038 to zachráni asi 25.000 životov a zabráni asi 140.000 ťažkým zraneniam. Podľa EK príčinou až 90 % nehôd je ľudské zlyhanie.