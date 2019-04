Facebook chce, aby ste videli viac Príbehov. Takáto zmena môže prísť na mobily

Príbehy alebo Stories na Facebooku stále nie sú tak široko používané, ale sociálna sieť je napriek tomu odhodlaná experimentovať s novými spôsobmi, ako ich zviditeľniť.

Facebook v súčasnosti testuje novú funkciu na mobilnej aplikácii, ktorá kombinuje zobrazovanie Noviniek a Príbehov v jednom. Na sociálnej sieti Twitter o tom informovala softvérová inžinierka a výskumníčka Jane Manchun Wongová, ktorá bola súčasťou testovania funkcie.

Vďaka tejto novinke by sa Facebook približoval viac k Príbehom na sociálnej sieti Instagram. Okrem bežného vertikálneho posúvania príspevkov bude možné sa na jednej obrazovke prepínať aj horizontálne medzi Príbehmi. Ako ukázala vo videu Wongová, v hornej časti obrazovky aplikácie je indikátor, ktorý po čase automaticky posunie obrazovku na ďalší status alebo príbeh podobne ako na Instagram Stories. Wongová video nahrala v aplikácii Facebook pre Android.

Spoločnosť Facebook pre TechCrunch uviedla, že funkcia bola v počiatočnom testovaní, ale zatiaľ nepotvrdila, či ju uvidí aj širšia verejnosť a či ju plánuje zaviesť pre všetkých používateľov. Napriek tomu je pochopiteľné, prečo sa Facebook zaujíma o tento typ funkcie. Spoločnosť chce, aby ľudia vytvárali a sledovali viac Príbehov, pričom generálny riaditeľ Mark Zuckerberg minulý rok priznal, že popularita tejto funkcie sa nezvýšila tak rýchlo, ako by sa mu páčilo.

Here's an example of how Stories are shown together with regular Posts



The left side is a regular photo post of my friend changing profile picture. The right side is my friend's Story. And both of these are shown within the same UI pic.twitter.com/Fi2Mfqg2rX