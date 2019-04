K požiaru parížskej katedrály Notre-Dame sa vyjadrili Pellegrini aj Duka

Slovenský premiér Peter Pellegrini napísal: „Požiar Notre-Dame je obrovskou kultúrnou stratou pre Francúzsko. Každé vyčíňanie živlov, ktoré ničí prácu ľudských rúk, je poľutovaniahodné. O to smutnejšie je, ak ohňu padajú za obeť nevyčísliteľné historické a kultúrne hodnoty. Pri pohľade na horiacu svetoznámu parížsku katedrálu Notre-Dame je mi mimoriadne smutno a moje myšlienky smerujú k francúzskemu ľudu.“

Český kardinál a pražský arcibiskup Dominik Duka uviedol: "S nemým smútkom v srdci sledujem skazu parížskej katedrály Notre-Dame. Ide o jednu z najväčších európskych kultúrnych strát od zničenia starobylého benediktínskeho opátstva v Monte Cassine. Stredoveké katedrály, medzi ktoré patrí aj parížska Notre-Dame, vyrastajú v symbióze s univerzitnými katedrami a formujú spoločnosť, ktorú charakterizujú dve slová: viera a česť.

Katedrála je sídlom biskupa a jeho učiteľského úradu; univerzita sídlom profesora a získaného poznania 'sic et non'; kláštor duchovného života a spirituality. Sú to práve tieto zmienené inštitúcie, ktorým nepopierateľne vďačíme za to, že na troskách antickej a židovskej kultúry vzniká naša európska identita, tak ako ju poznáme dnes, a ktorú možno právom označiť za jeden z najväčších vrcholov, ktorý ľudstvo doteraz dosiahlo.

V novoveku to bola práve francúzska katedrála Notre-Dame, v ktorej pôsobí právnik a dominikánsky kazateľ Dominique Henri Lacordaire, ktorý tu v 19. storočí v reakcii na zápas o náboženskú slobodu formuluje princíp 'slobodná cirkev v slobodnom štáte či spoločnosti'.

Píšem vyššie zmienené len ako dokreslenie nevyčísliteľnej kultúrnej, umeleckej, symbolickej aj civilizačnej straty, ktorú v tomto veľkonočnom týždni utrpel nielen Paríž a Francúzsko, ale spolu s nimi aj celá Európa a svet. Som z toho skutočne hlboko dojatý a smutný."