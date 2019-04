Foto: V parížskej katedrále Notre Dame vypukol požiar

V parížskej Katedrále Notre-Dame vypukol v pondelok popoludní požiar, ktorý môže súvisieť s prebiehajúcimi renovačnými prácami. S odvolaním sa na miestny hasičský zbor o tom informovala tlačová agentúra AFP.

Správu budeme aktualizovať.

This is utterly devastating. I hope all the workmen and women are safe. #NotreDame pic.twitter.com/EhoJFMnI5F