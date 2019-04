Ministerstvo zdravotníctva predstavilo projekt stratifikácie slovenských nemocníc

Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD) a premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) v pondelok na tlačovej konferencii na pôde Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR predstavili podrobnosti stratifikácie slovenských nemocníc. Tá by mala priniesť jednu z najväčších zmien zdravotníctva v SR, t. j. kvalitnejšiu a bezpečnejšiu starostlivosť pre pacienta, nižší počet opakovaných operácií a hospitalizácií či zlepšenie dostupnosti nemocníc.

„Ide o jednu z najväčších zmien v prospech pacienta za posledných 15 rokov. Som rád, že dnes oficiálne môžeme oznámiť spustenie Zdravej zmeny, ktorá do všetkých regiónov Slovenska v horizonte najbližších 11 rokov prinesie kvalitnú, dostupnú a adresovanú zdravotnú starostlivosť,“ uviedol predseda vlády. V prípade Zdravej zmeny, čiže stratifikácie, ide o dlhodobú stratégiu, ktorá sa do praxe bude zavádzať postupne, konkrétne do roku 2030. Podľa Pellegriniho má táto reforma plnú podporu vlády.

Podľa šéfky rezortu zdravotníctva je materiál stratifikácie prelomový. „Vyžadoval si širokú diskusiu a my sme pozorne počúvali všetky názory, aby sme koncept nastavili pre skvalitnenie systému, čo postupom času pozitívne pocíti pacient na lepšej zdravotnej starostlivosti,“ povedala Kalavská. Ako dodala, v súčasnosti dochádza k tzv. živelnej stratifikácii, preto chce rezort dať poskytovateľom jasné pravidlá na skvalitnenie zdravotnej starostlivosti.

Nemocnice budú rozdelené do troch kategórií. Lokálna nemocnica by mala byť dostupná pacientovi do 30 minút. Regionálna nemocnica do 60 minút. Dostupnosť národnej nemocnice bude do 120 minút dopravným prostriedkom. Stratifikácia definuje aj to, aké typy zdravotných výkonov sa v nich budú vykonávať. Zároveň sa zvýši tzv. minimálna sieť nemocníc zo súčasných 13 všeobecných na 46, a to v optimálnom rozložení po celom Slovensku. Dostupnosť urgentných príjmov do pol hodiny od bydliska pacientov sa vďaka tomu zvýši z 87 percent na 91 percent územia.

Na projekte pracoval Inštitút zdravotnej politiky (IZP) tri roky. Nemocnice dostanú na splnenie nových kritérií dva roky. Do roku 2021 budú musieť splniť polovicu z nich. Od roku 2022 by mali platiť v plnom rozsahu. Šéf inštitútu Martin Smatana vysvetlil, že pacient bude nasmerovaný vždy do takého zariadenia, kde mu zabezpečia dostatočnú kvalitu a následne kontrolovanú minimálnym počtom výkonov. „Je na každej nemocnici zistiť, pri ktorých výkonoch už dnes plní kritériá, pri ktorých vie zlepšiť výsledky, a kde, naopak, nevie splniť kritériá ani za dva roky,“ spresnil.

Zdravotné poisťovne nezazmluvnia výkony, ktoré nesplnia stanovené kritériá. Prípadné uvoľnené kapacity v nemocniciach potom využijú na ich vyššiu špecializáciu v rámci skupín výkonov, v ktorých je nemocnica dobrá. Ministerstvo však počíta aj s možnosťou, že uvoľnené miesta využijú na následnú starostlivosť. Postupne by takto mohlo vzniknúť minimálne 3000 dlhodobých lôžok. Vznikať by mali vo všetkých regiónoch tak, aby sa po operácii pacient doliečoval čo možno najbližšie k svojmu bydlisku. Vďaka efektívnejšiemu využitiu lôžok by sa tak do roku 2030 mohla platba na lôžko zvýšiť zo súčasných 29.000 eur na 39.000 eur.

Projekt stratifikácie nemocníc bol inšpirovaný zahraničnými konceptmi, v rámci ktorých došlo k zlepšeniu zdravotnej starostlivosti. Okrem IZP sa na ňom podieľali všetky tri zdravotné poisťovne, Asociácia zdravotných poisťovní SR, MZ SR, Implementačná jednotka Úradu vlády SR, medzinárodná konzultačná spoločnosť Boston Consulting Group, ale i odborné spoločnosti.