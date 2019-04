Ružový Mesiac už čoskoro rozžiari oblohu. Kde a kedy pozorovať nebeský fenomén?

Veľký Piatok je sviatok, ktorý nebudú oslavovať len veriaci. Tešiť sa budú aj amatérski a profesionálni astronómovia, ktorí budú na oblohe v tento deň hľadať ružový Mesiac.

Ružový Mesiac aj napriek svojmu názvu nebude skutočne ružový. Meno získal po ružových kvetoch rastliny flox, ktoré začínajú kvitnúť práve v období, keď sa na oblohe každý rok zjaví ružový Mesiac. Ružový Mesiac je možné pozorovať vždy vtedy, keď sa nachádza na opačnej strane Zeme ako je Slnko, takže je celkom osvietený.

Ružový Mesiac získal meno po rastline flox, ktorá začína kvitnúť v apríli až máji.

Ak sa na Veľký Piatok, ktorý v roku 2019 pripadá na 19. apríla, budete nachádzať na území Slovenska, ružový Mesiac budete môcť pozorovať ešte za vidna – presne o 13:12 hod.

Aby ste mali ničím nerušený výhľad, pozorujte oblohu z miesta s nízkou mierou svetelného smogu.

The #PinkMoon tonight was pinkish-orange, I guess...



Here is the #FullMoon rising over the Atlantic Ocean opposite a fiery sunset, seen from Satellite Beach, Florida. #ThePhotoHour #StormHour #LoveFL pic.twitter.com/nv40GEBZxJ