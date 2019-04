Video: Žena natočila kamarátku, ako naháňa kozy. Z jej pohľadu to však bolo iné

Keď chcete naháňať kozy, musíte mať na to aj patričnú odvahu. Presvedčila sa o tom táto mladá žena z írskeho Donadea vo virálnom videu zloženom zo záberov z dvoch perspektív. Sophie sa na svojom účte na Twitteri podelila o zábery jej kamarátky, ktorá sa rozhodla bežať za kozami, ktoré sa objavili na jej záhrade. Pri snahe zahnať stratené zvieratá preč z jej pozemku sa však karta obrátila a o pár sekúnd už dievčina utekala pred kozami.

Druhá polovica videa je však ešte vtipnejšia, pretože ukazuje naháňačku z jej perspektívy. Mladá žena s úsmevom hovorí do telefónu, že má na záhrade kopu kôz a nevie, odkiaľ prišli. Vtipné odbehnutie do záhrady sa však zvrtne v útek o život, keď sa jedna z kôz rozhodne, že vráti uder a rozbehne sa proti blondíne. V tom momente je počuť silný krik, ktorý vás určite rozosmeje.

Video: So zvukom je video z dvoch perspektív ešte lepšie

Just your average day in Donadea pic.twitter.com/bov8u8ub1X