Ford našiel geniálne jednoduché riešenie ako zabrániť krádeži auta!

Skúsený zlodej sa so správnym prístrojom zvládne dostať do auta za menej ako 20 sekúnd. Využívajú na to elektronický prístroj, ktorý imituje a predlžuje signál vysielaný kľúčom tak, aby si palubné systémy auta mysleli, že sa vodič s originálnym kľúčom stále nachádza v blízkosti vozidla.

Zlodej tak môže s „oklamaným“ autom elegantne odísť bez toho, aby komplikovaným spôsobom ničil zámok alebo deaktivoval alarm. Nejde pritom o záležitosť jediného modelu, problémy s bezpečnosťou má takmer každá automobilka ponúkajúca túto funkciu. Slabo zabezpečený bezkľúčový vstup majú napríklad aj populárne modely ako Škoda Karoq, Rapid či Octavia. Zlodeji sa nezapotia ani pri značkách Hyundai, Kia, Ford či Nissan. Niektoré prémiové značky však už medzičasom začali využívať bezpečnejšie zabezpečovacie protokoly, vďaka ktorým vozidlo prostredníctvom tohto triku neotvoríte.

So šikovným riešením však nedávno prišiel aj Ford. Diaľkový ovládač vybavil snímačom pohybu, ktorý sníma, či sa s kľúčom manipuluje. Auto sa tak majiteľovi otvorí len vtedy, ak je diaľkový ovládač v pohybe (vo vrecku pri chodení alebo v ruke). Ak však zostane v pokojnej polohe bez pohybu viac ako 40 sekúnd, funkcia odomknutia prestane fungovať a auto neotvoríte. Ak teda necháte kľúč položený doma na poličke, zlodejom bude k ničomu, pretože nebude vysielať žiadny signál, ktorým by dokázali diaľkovo otvoriť auto. Kľúč sa znovu aktivuje až v prípade detegovania pohybu. Toto vylepšenie bude čoskoro štandardom všetkých nových modelov Fiesta a Focus.