SEAT našiel alternatívu k elektrine a CNG, prichádza s bio odpadom ako palivom pre autá

Výrobcovia automobilov sa neustále snažia hľadať nové druhy paliva, ktoré by dokázalo spĺňať čoraz vyššie nároky na ekológiu a znižovanie emisií. SEAT prišiel s novinkou v rámci svojho projektu Life Methamorphosis a ako nový druh paliva chce využiť biologický odpad.

Ako palivo sa dnes okrem nafty a benzínu používa aj CNG, LPG, elektrina, etanol a vodík. Ďalším z navrhovaných palív je aj biometán, ktorý vzniká z biologického odpadu. Ten patrí k obnoviteľným zdrojom a proces získavania biometánu prebieha v piatich krokoch.

Keďže v prvom rade ide o odpad, prvým a veľmi dôležitým krokom je jeho správna recyklácia. Podľa údajov zo Španielska sa recykluje iba 40% všetkého vyprodukovaného odpadu. Závod Ecoparc 2 v Barcelone zváža organický odpad z hnedých kontajnerov spolu s časťou bio odpadu zo šedých kontajnerov. Po dôslednom vytriedení biologického odpadu sa bio odpad umiestní do nádob s objemom 4 500 m3 a výškou 26 metrov.

Druhým krokom je premena biologického odpadu na biometán. V nádobách, v ktorých nie je kyslík, dochádza k procesu premeny, ktorý vedie k rozkladu bio odpadu. Po 30 dňoch vznikne plyn obsahujúci 65% metánu, ktorého kvalita je však ešte príliš nízka na to, aby slúžil ako palivo.

Ďalším krokom je teda rafinácia, čiže zjemnenie a prečistenie. Ide o technologický postup, pri ktorom sa surovina zbavuje nečistôt a napríklad aj oxidu uhličitého, ktorý vznikol spolu s metánom a treba ho odstrániť. Rafináciou sa teda zvýši kvalita paliva, ktoré bude následne možné použiť ako bio palivo.

Štvrtou fázou je stlačenie plynu a jeho skladovanie.

Nakoniec prichádza na rad testovanie. Testy kvality sa robia na štyroch vozidlách so zážihovým motorom, ktorý je prispôsobený na spaľovanie zemného plynu, čiže CNG. Tri z nich sú SEAT Leon a spolu s nimi sa projektu zúčastnil aj SEAT Arona. Tankovanie biometánu do vozidla určeného na CNG trvá do 3 minút.

Výpočty SEATu tvrdia, že ak by sa všetok biologický odpad z Ecoparcu 2 použil na výrobu biometánu, jeho množstvo by postačovalo pre 3 750 vozidiel SEAT Leon, aby každý rok obišli našu planétu. Množstvo biometánu, ktoré dokáže závod vyrobiť, vystačí na rok pre 10 000 áut, ak jazdia v priemere 15 000 km ročne. Výrobou biometánu vraj vzniká až o 80% menej emisií oxidu uhličitého ako pri spaľovaní benzínu. Definitívne výsledky a vyhodnotenie vplyvu paliva na motory bude možné urobiť až po odjazdení 30 000 km u každého z testovaných automobilov. V každom prípade by mohlo ísť o obrovský prínos pre ekológiu.