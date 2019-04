Lučanský: Jednou z mojich hlavných priorít je zvýšenie dôveryhodnosti polície

Povedal to v pondelok po tom, ako ho ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD) menovala do funkcie.

„Verím, že budem pokračovať v práci, ktorá bola začatá. Jednou z hlavných priorít je stabilizácia Policajného zboru a zvýšenie jeho dôveryhodnosti,“ povedal. V rámci reorganizácie polície by chcel skvalitniť a zefektívniť činnosť špecializovaných útvarov aj základných útvarov v polícii.

Na otázky o personálnych zásahoch do vyšetrovacích tímov odpovedal, že zatiaľ na to nevidí dôvod. „Zatiaľ majú moju plnú dôveru,“ zdôraznil s tým, že vzhľadom na spôsob a kvalitu vyšetrovania nemá v súčasnosti výhrady.

Medzi opatreniami, ktoré chce prijať, je podľa jeho slov aj nastavenie systému kariérneho postupu. Skonštatoval, že dôležitá je ja motivácia, za potrebné považuje prilákať do polície najmä odborníkov. Nárast počítačovej kriminality a technický pokrok si podľa jeho slov vyžaduje fundovaných mladých ľudí.

Na otázky týkajúce sa zavedenia elektronických služobných preukazov Saková odpovedala, že o ňom budú rokovať ešte s Úradom vlády a podpredsedom vlády pre investície a informatizáciu Richardom Rašim (Smer-SD). „Budeme sa to snažiť financovať z európskych štrukturálnych fondov. Ak to nebude možné, budeme na to používať rozpočtové prostriedky MV,“ ozrejmila ministerka s tým, že sa budú snažiť dosiahnuť výsledky do budúcich parlamentných volieb.

Lučanský skonštatoval, že preukazy môžu prispieť k sprehľadneniu a zefektívneniu polície. Ich zavedenie nadväzuje aj na nelegálne lustrácie. „Odbúra sa tým viac administratívy. Sú to veľmi závažné a svojím spôsobom protikorupčné opatrenia,“ ozrejmil s tým, že prispejú aj k sprehľadneniu činnosti policajtov.

Pokiaľ ide o poddimenzovaný stav polície, podľa slov ministerky pripravujú opatrenia nielen v oblasti platového ohodnotenia. Zdôraznila, že je potrebné riešiť celý komplex opatrení. „Je to aj veľmi závažná otázka bytovej politiky, ktorú sa budeme snažiť riešiť oveľa efektívnejšie v nasledujúcom období,“ povedala s tým, že už sa stretla aj so zástupcami Policajného prezídia a odborov.

Menovanie Lučanského do funkcie policajného prezidenta oznámila Saková v nedeľňajšej diskusnej relácii TA3 V politike. Najväčším argumentom bol pre ňu výsledok hlasovania v brannobezpečnostnom výbore Národnej rady SR. „Za generála Lučanského hlasovalo sedem poslancov brannobezpečnostného výboru, to znamená že aj poslanec opozície. Naopak, nikto nebol proti jeho menovaniu do funkcie,“ povedala Saková.

Voľba sa konala s novými pravidlami. Novela zákona o Policajnom zbore podľa slov šéfky rezortu zavádza väčšiu transparentnosť do výberu. Kandidátov posúdila odborná komisia, následne z nich brannobezpečnostný parlamentný výbor vybral dvoch, ktorých odporučil ministerke - Milana Lučanského a policajného pridelenca v Prahe Ivana Ševčíka.