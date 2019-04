Desiatky hasičov zasahujú pri požiari výťahovej šachty budovy

Hasiči momentálne zasahujú pri požiari v Banskej Bystrici. Podľa operačného strediska Hasičského a Záchranného Zboru v Banskej Bystrici sa jedná sa o požiar vo výťahovej šachte 4 podlažnej opustenej budovy, pásového dopravníka, a násypníka v ktorom sú zvyšky štiepky.

Celkovo zasahuje 29 príslušníkov OR HaZZ v Banskej Bystrici, OR HaZZ Zvolen, OR HaZZ Žiar nad Hronom a príslušníci výcvikového centra HaZZ Lešť spolu s 9 ks techniky.

"Na mieste je zisťovateľ príčin požiarov, riadiaci dôstojník KR HaZZ BB mjr. Ing. Erik Piater, polícia a Kontrolne chemické laboratórium CO Slovenská Ľupča, ktoré vykonáva monitoring ovzdušia," uviedlo operačné stredisko.