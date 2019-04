Britská vláda bude v priebehu týždňa pokračovať v rozhovoroch o brexite

V nedeľu to pre spravodajskú stanicu BBC uviedol šéf úradu britskej vlády David Lidington.

„S ministrami a tieňovými ministrami sme sa dohodli na programe stretnutí na konkrétne témy,“ povedal Lidington, ktorý je de facto zástupcom britskej premiérky Theresy Mayovej.

Témou ich spoločných rozhovorov by mali byť normy týkajúce sa životného prostredia, práva zamestnancov po brexite, teda odchode Británie z EÚ, ako aj budúci vzťah s Úniou v oblasti bezpečnosti.

Lidington uviedol, že obe strany by mali do desiatich dní „zhodnotiť to, kde sa nachádzame“, a tento proces by sa nemal vliecť.

Podľa Lidingtona však musia v tejto otázke pristúpiť na kompromis obe strany. V prípade, že sa dohoda nedosiahne, v otázke brexitu britským zákondarcom predložia niekoľko možností. Parlament bude po veľkonočnej prestávke zasadať 23. apríla.

Medzitým členovia Labouristickej strany varovali jej predsedu Jeremyho Corbyna, že ak strana jasne nepodporí konanie ďalšieho referenda, v blížiacich sa voľbách do Európskeho parlamentu môže prísť o voličov.

Lídri 27 členských krajín Únie v stredu rozhodli o odklade brexitu do 31. októbra. Ide o flexibilný termín, čo znamená, že Británia môže Úniu opustiť aj skôr, ak britský parlament schváli dohodu, ktorú Mayovej vláda uzavrela s Bruselom. Britskí poslanci však už túto dohodu trikrát odmietli.

Ak bude Británia 23. mája, keď začnú voľby do Európskeho parlamentu (EP), ešte stále členom EÚ, bude musieť tieto voľby taktiež usporiadať. Ak by tieto voľby nerealizovali, Briti vystúpia z EÚ automaticky 1. júna 2019 bez dohody.