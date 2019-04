Julian Assange by mal byť vydaný do Austrálie, tvrdí jeho otec

Informoval o tom v nedeľu denník The Guardian.

John Shipton, ktorý žije v Melbourne, sa obrátil na austrálskeho premiéra Scotta Morrisona, aby zakročil vo veci Assangeovho štvrtkového zatknutia v Londýne. Pre miestny denník Herald Sun uviedol, že Morrison a austrálsky rezort diplomacie „by mali spraviť niečo dômyselné“.

„Dalo by sa to vyriešiť jednoducho k spokojnosti všetkých strán. O vydaní Juliana do Austrálie hovoril už istý senátor na stretnutí s predstaviteľom ministerstva zahraničných vecí,“ tvrdí Shipton. Morrison predtým vyhlásil, že Assange ako austrálsky občan bude mať k dispozícii konzulárnu pomoc, ale nie „zvláštne zaobchádzanie“.

Shipton zároveň vyjadril znepokojenie nad stavom svojho syna po tom, ako na televíznych záberoch zhliadol jeho zatýkanie na ambasáde Ekvádoru v Londýne. „Videl som, ako ho policajti ťahali dolu schodmi, a nevyzeral dobre. Ja mám 74 rokov a vyzerám lepšie než on 47-ročný. Bol to pre mňa šok,“ uviedol.

Líder austrálskych Zelených Richard Di Natale pre stanicu ABC v nedeľu uviedol: „Bez ohľadu na to, čo si myslíte o Julianovi Assangeovi, ide tu o princíp, a to je dôležité. Ten muž odhalil vojnové zločiny spáchané v Iraku, čo bola dôležitá informácia pre verejné záujmy i otvorenú, transparentnú spoločnosť. Myslím si, že by sme mali vzniesť námietky voči Spojeným štátom. Keď už máme s USA špeciálny vzťah, využime to.“

Opozičný líder britských labouristov Jeremy Corbyn vyhlásil, že Assange by mal čeliť vo Švédsku vypočúvaniu vo veci údajného sexuálneho útoku, ale akékoľvek snahy o jeho vydanie na stíhanie do USA by mali byť napadnuté. Švédska prokuratúra v máji 2017 zastavila vyšetrovanie prípadu, avšak vo štvrtok oznámila, že preskúma žiadosť o jeho obnovenie.

Tú podala právna zástupkyňa ženy, ktorá tvrdí, že ju tento 47-ročný Austrálčan počas návštevy Švédska v roku 2010 znásilnil. On sám toto obvinenie dlhodobo popiera.