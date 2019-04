Beňová: V Smere-SD sa vedú diskusie o lídrovi strany

V nedeľnej relácii TV Markíza Na telo to povedala europoslankyňa Monika Beňová (Smer-SD). Poslanec Národnej rady (NR) SR Igor Matovič (OĽaNO) si myslí, že Robert Fico (Smer-SD) sa nebude chcieť vzdať funkcie lídra.

Beňová zároveň vylúčila koalíciu Smeru-SD s ĽSNS. Skonštatovala, že si nevie predstaviť takúto koalíciu a verí, že ani nikto v Smere-SD. Matovič tvrdí že Smer-SD s ĽSNS spolupracuje a vyjednáva o podpore zákonov. Beňovú vyzval, aby povedala, že v prípade koalície Smeru-SD s ĽSNS vystúpi zo strany.

V súvislosti s rozhodovaním Najvyššieho súdu (NS) SR o rozpustení parlamentnej ĽSNS Matovič podotkol, že by nad Kotlebom mali vyhrať čestný boj vo voľbách. Osobne by nebol za zrušenie strany, no nebude protestovať proti rozhodnutiu súdu.

Beňová si myslí, že súd s ĽSNS neprišiel v najšťastnejšom období. Skonštatovala, že je potrebná komunikácia s voličmi extrémistických strán. Nárast extrémizmu podľa jej slov vidieť naprieč celou Európskou úniou.

Zopakovala, že podpora ĽSNS zo strany voličov nie je vinou Smeru-SD, ani žiadnej konkrétnej strany. Matovič súhlasil, zdôraznil však, že sa Smer-SD na tom výraznou mierou podieľal.