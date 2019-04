SaS si želá, aby vymenovanie Lučanského po čase ocenilo čo najviac občanov

„Želáme si, aby sa po istom čase ukázalo, že s týmto rozhodnutím bude spokojná nielen pani ministerka, ale aj čo najviac občanov,“ dodáva k tomu podpredseda liberálov Ľubomír Galko.

Podľa Galka v prípade Lučanského možno oceniť pozitívnu zmenu v práci oproti predchádzajúcemu prezidentovi Tiborovi Gašparovi. Zároveň očakáva, že Lučanský v budúcnosti rozptýli akékoľvek pochybnosti, ktoré sú spájané s jeho osobou. Verí, že dodrží i slovo, ktoré dal pri verejnom vypočutí pred poslancami parlamentu. „Ak nebude spokojnosť s jeho prácou zo strany nového ministra vnútra, nebude sa nasilu držať svojej stoličky a zakrývať sa potrebným súhlasom dvoch tretín členov brannobezpečnostného výboru parlamentu,“ pripomenul Galko Lučanského vyhlásenie. “Týmto vyhlásením je de facto naplnená požiadavka SaS, aby touto voľbou nebol staronový prezident Policajného zboru zabetónovaný vo svojej funkcii poslancami súčasnej vládnej väčšiny,“ pripomenul.

Menovanie Lučanského do funkcie policajného prezidenta oznámila Saková v nedeľňajšej diskusnej relácii TA3 V politike. Najväčším argumentom bol pre ňu výsledok hlasovania v brannobezpečnostnom výbore Národnej SR. „Za generála Lučanského hlasovalo sedem poslancov brannobezpečnostného výboru, to znamená že aj poslanec opozície. Naopak, nikto nebol proti jeho menovaniu do funkcie,“ povedala Saková.

Ministerka si však vie predstaviť i to, že v štruktúrach Policajného zboru by pôsobil i Lučanského protikandidát Ivan Ševčík. Ak by on sám mal o to záujem, o využití jeho schopností a skúseností by sa ministerka s Lučanským porozprávala.