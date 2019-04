Pellegrini: Neprezliekam stranícke tričká

"Nie som človek, ktorý by preskakoval zo strany do strany a za päť rokov vymenil štyrikrát stranícke tričko len preto, či sa cítim, alebo necítim komfortne tam, kde som," zdôraznil premiér a podpredseda Smeru-SD v rozhlasovej diskusii RTVS Sobotné dialógy.

Uistil, že v Smere-SD, ktorého súčasťou je 19 rokov, má odhodlanie naďalej podporovať a presadzovať myšlienky, o ktorých si myslí, že sú dobré. Ak by pre ne nenachádzal oporu a dospel by k presvedčeniu, že medzi jeho víziami a predstavami tých druhých je neprekonateľný rozdiel, zvolil by profesionálny odchod z politiky. „To nie je pre nikoho odkaz, iba hovorím, že je aj iný ako politický život a verím, tomu, že by som sa v ňom nestratil,“ vyhlásil.

Pripustil, že v strane vedú vnútrostranícku diskusiu o spôsobe, ako má Smer-SD reagovať na dynamický spoločensko-politický vývoj, ak chce byť naďalej úspešný. Témou týchto debát však podľa neho absolútne nie je zmena na čele strany. "Smer-SD má svojho predsedu, tým je Robert Fico, a ten má podporu straníckych štruktúr,“ deklaroval Pellegrini. Na otázku, či v budúcnosti môže nastať situácia, že sa bude uchádzať o post lídra, odpovedal, že na to bude reagovať vtedy, ak bude táto téma naozaj na stole.