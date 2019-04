Pellegrini mieni, že rezort financií povedie do 26. apríla

Dovtedy by podľa jeho slov mali v koalícii nájsť zhodu na spôsobe realizácie sociálnych opatrení, ktoré by nerozvrátili štátny rozpočet. Premiér to uviedol v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy.

„Urobím všetko pre to, aby nový minister financií Ladislav Kamenický sa už mohol venovať legislatívnym riešeniam dohodnutých opatrení a ďalším témam, ktoré pod jeho gesciu spadajú,“ povedal.

Myslí si, že v koalícii by sa mali zhodnúť na realizácii sociálnych balíčkov a ich transformácii do zákonov v nasledujúcich dvoch týždňoch. „Určitým spôsobom nás tlačí čas, do leta nás čakajú už len dve schôdze parlamentu,“ priznal premiér. “Preto, ak chceme o niektorých návrhoch hovoriť už o pár týždňov na májovej schôdzi, musíme sa dohodnúť do 26. apríla, keď je posledný deň na predkladanie legislatívnych návrhov,„ ozrejmil.

Uisťuje, že s koaličnými partnermi bude hovoriť o parametroch navrhovaných opatrení so zreteľom na snahu zlepšiť životné podmienky Slovákov, ale i dosah takýchto opatrení na štátny rozpočet. „Verím, že ich budeme môcť realizovať všetky alebo takmer všetky, ale v takých parametroch, že to nespôsobí enormný zásah do hospodárenia štátu,“ uviedol.

V tejto súvislosti upozornil, že pri návrhoch na zvýšenie minimálnej mzdy nemožno hovoriť o automatickom pláne ju hneď dostať na úroveň 600 eur. „Je isté, že by sme si želali, aby minimálna mzda postupne dosiahla 60 percent priemernej mzdy v národnom hospodárstve. Berme to však ako plán, ku ktorému sa chceme dostať, preto budeme aj teraz diskutovať o tom, či to má byť skok hneď z 520 na 600 eur, či sa k tomu vieme dostať v priebehu jedného roka alebo v dlhšom časovom horizonte,“ povedal.