Video: Vodiči sa chceli predbiehať cez odstavný pruh. Takto všetci dopadli

Každý deň sme svedkami zvláštnych incidentov na cestách, ktoré však často ostávajú nepotrestané a môžeme nad nimi len krútiť hlavou. V tomto prípade však spravodlivosť konala okamžite a postihla každého vodiča, ktorý sa previnil.

Na týchto záberoch je vidno kolónu áut, ktorá sa pomaly hýbe, no niekoľkí vodiči si chcú jazdu urýchliť tým, že vozidlá predbehnú v odstavnom pruhu a následne sa chcú medzi ne zaradiť cez plnú čiaru. Čo však netušili, je, že o niekoľko metrov ďalej stál policajt, ktorý si každého jedného pekne odstavil. Vodič v červenom SUV sa najprv tváril, že sa ho to netýka, no nakoniec ani jeho neminula pokuta.

Video: Hromadný trest neminul každého previnilca