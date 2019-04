Toto s vami spraví len jedna hodinová prechádzka za týždeň

Prinášame dobré správy pre všetkých, ktorí trpia bolesťami kĺbov a s tým spojenými mierne závažnými ochoreniami! Ako sa ukázalo na základe lekárskej štúdie uverejnenej v American Journal of Preventive Medicine, pre zdravý a šťastný život vám stačí jediná hodinová prechádzka za týždeň.

Štúdia sa zamerala na 4-ročné skúmanie 1.500 dospelých vo veku 49 rokov a viac, ktorí niekoľko rokov pociťovali následky miernych kĺbových ochorení, ako je napríklad osteoartróza. Ani jeden z nich na začiatku štúdie nebol imobilný.

Štúdia prišla na to, že účastníci, ktorí v priebehu 4 rokov venovali pomalej alebo mierne rýchlej prechádzke aspoň hodinu za týždeň, si znížili riziko imobility o 85 percent, a riziko neschopnosti vykonávania bežných činností o takmer 45 percent. Medzi bežné činnosti patrí napríklad sprchovanie, obliekanie alebo kráčanie po domácnosti.

„Ide o menej ako 10 minút za deň, aby si človek zachoval nezávislosť. Je to veľmi praktický spôsob,“ hovorí vedúca autorka štúdie Dorothy Dunlopová, profesorka preventívnej medicíny na Severozápadnej univerzite. „Táto minimálna hranica vie motivovať neaktívnych starších k fyzicky aktívnejšiemu životnému štýlu poskytujúcemu široké spektrum zdravotných výhod.“

Čo sa myslí pod pojmom hodinová prechádzka za týždeň? Rozhodne nejde o prechádzanie z miestnosti do miestnosti v snahe nájsť ovládač. Skôr by to mala byť stredne rýchla chôdza v prírode, ktorá by sa rýchlosťou mala približovať na krok, ktorý držíte, keď sa ponáhľate na autobus alebo meškáte na dohodnutý termín.

24 percent z tých, ktorí za 4 roky nevenovali prechádzke v exteriéri ani hodinu týždenne, neskôr vykazovalo problémy s pohyblivosťou, a až 23 percent z týchto ľudí malo problémy pri vykonávaní rannej hygieny.

Medzi najčastejšie príčiny nehybnosti patria problémy s bedrovým a kolenným kĺbom. Na pozore by sa mali mať predovšetkým starší ľudia, pretože neschopnosť vykonávať každodenné úlohy im komplikuje aj život v spoločnosti.

Vedci dúfajú, že poukázaním na výhody 10-minútovej každodennej prechádzky sa im podarí motivovať ľudí s problémovými kĺbmi k striedmemu cvičeniu. „Hodina denne je obrovský krok pre tých, ktorí sú momentálne neaktívni. Ľudia môžu začať napríklad odtiaľto.“