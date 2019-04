Žene pri venčení psa vyliali na tvár kyselinu

Aktualizácia 8:36

Podľa Polície Slovenskej republiky, ktorá o prípade informovala na Facebooku, mala byť obeťou útoku 39-ročná žena. Momentálne je hospitalizovaná na anesteziologicko – resuscitačnom oddelení.

Neznámy páchateľ v Nových Zámkoch zaútočil na ženu, ktorá von venčila psa. Do tváre jej vlial neidentifikovanú tekutinu, pravdepodobne kyselinu. Ako píše denník Plus 1 deň, žena si sama zavolala záchranku a bola prevezená do fakultnej nemocnice.

"Prípadom sa už začala zaoberať polícia," píše Plus 1 deň.

Správu budeme aktualizovať.