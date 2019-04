Pellegrini: V spore o Huawei sa nenecháme vtiahnuť do obchodnej vojny

Spoločnosť Huawei čelí v niekoľkých krajinách podozreniu, že jej výrobky používané v informačných sieťach, predstavujú bezpečnostné riziko. Takéto upozornenie už vydali napríklad Spojené štáty, Veľká Británia či Česká republika.

„Deklaroval som, že pokiaľ budú výrobky čínskych spoločností spĺňať všetky bezpečnostné a technické parametre, o ktorých hovoria naše zákony, predpisy a nariadenia, tak sa budeme správať technologicky neutrálne a budeme vytvárať zdravé konkurenčné prostredie,“ povedal Pellegrini. Slovensko podľa neho v takom prípade nebude zakazovať svetovým spoločnostiam zúčastňovať sa na výstavbe digitálnej infraštruktúry.

Slovenský premiér sa svojim čínskym kolegom rokoval aj o projekte výstavby širokorozchodnej železničnej trate, ktorá by mala viesť cez celé územie Slovenska do Rakúska. „Ten projekt je stále živý a na pozadí prebiehajú aktivity spolu s Ruskou federáciou a Rakúskom,“ povedal Pellegrini.

Podľa neho je to projekt, ktorý je zaujímavý pre financujúce čínske banky a čínske investičné fondy. „Bol by to náš fyzický príspevok k iniciatíve Hodvábnej cesty, pretože predĺženie širokorozchodnej trate až niekde po Bratislavu alebo k Dunaju, by znamenalo nielen administratívne, ale aj fyzické zapojenie do tohto projektu,“ dodal premiér. Slovensko by malo mať ambíciu zohrávať významnú tranzitnú úlohu pri preprave tovaru z Číny do Európy, dodal.