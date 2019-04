8 mýtov o očkovaní, ktoré vedú k epidémií osýpok

Aj keď sa môže zdať, že osýpky sú ochorenie, ktoré trápilo populáciu v časoch minulých, pravdou je, že od roku 2017 sa epidémie osýpok začali znovu rapídne šíriť vo viacerých krajinách sveta. Podľa lekárov to môže byť dôsledok anti očkovacej kampane, ktorej podľahli mnohí ľudia a šíria mýty o vakcinácií. Pozrime sa preto na niekoľko argumentov ľudí, ktorí sú proti očkovaniu a aké sú vedecké fakty, ktoré ich vyvracajú.

Mýtus č.1. Nikto v mojom meste nemá osýpky, takže nie je potrebné sa očkovať.

Podľa štatistík sa pri strete s infikovanou osobou nakazí osýpkami až 9 z 10 ľudí, ktorí nie sú očkovaní a jeden z nich zažíva komplikácie. Mnohí ľudia tvrdia, že v 21. storočí by už mali byť osýpky minulosťou, no je to len čiastočná pravda. Zlepšila sa naša strava, hygiena, vyvíjame lieky aj vakcíny. Úmrtnosť na niektoré choroby sa však znížila ešte pred vynájdením vakcín.

Na pochopenie dôležitosti vakcín je potrebné sa pozrieť na štatistiky. V roku 1968 začala Veľká Británia používať vakcínu proti osýpkam. Vďaka vakcíne sa 20 miliónom ľudí vyhlo nakazeniu a 1500 ľudí sa vyhlo smrti. Aj napriek tomu, že v súčasnosti sú čísla nakazených malé, ak dáme osýpkam vhodné podmienky, šíria sa okamžite.

Mýtus č. 2. Vakcíny proti osýpkam môžu spôsobiť autizmus.

Vedecký časopis Lancet uverejnil v roku 1998 článok o súvislosti medzi vakcínou proti osýpkam a autizmom. Neskôr boli zistenia vyvrátené a autor, ktorý skreslil výsledky, prišiel o oprávnenie vykonávať lekársku profesiu. Ľudia však na túto štúdiu nikdy nezabudli a nepravdivé tvrdenia doteraz používajú moderné anti vakcinačné kampane.

Vyvrátila ich však aj nedávna štúdia, počas ktorej desať rokov pozorovali vyše 650.000 dánskych detí. Vedci pri nej dospeli k tomu istému záveru, aký mali aj staršie výskumy: vakcína proti osýpkam, mumpsu (zápalu príušných žliaz) a rubeole (ružienke), teda proti MMR, nezvyšuje riziko autizmu u detí.

Mýtus č. 3. Telo dieťaťa nedokáže prijať toľko očkovaní.

Niektorí rodičia sa obávajú počtu očkovacích látok, ktoré ich deti dostanú, a veria, že detský organizmus nedokáže zvládnuť toľko vakcín s nebezpečnými vírusmi, čo má za následok ničenie imunitného systému.

To však nie je pravda. Vakcíny obsahujú oslabené vírusy, ktoré neškodia. Učia len imunitný systém, ako rozvíjať obranné mechanizmy. Podľa knihy imunológa a pediatra Paula Offita, detské telá môžu reagovať na antigény ešte pred narodením.

Mýtus č. 4. Vakcíny sú len placebo.

Bohužiaľ, toto je jeden z najrozšírenejších mýtov, pretože všeobecná populácia nie je dobre oboznámená s výsledkami vedeckých výskumov. Existuje niekoľko typov vakcín, ale všetky fungujú rovnakým spôsobom:

Vakcína obsahuje oslabený vírus. Tento vírus spôsobuje, že telo produkuje protilátky, ale nemôže spôsobiť poškodenie tela, pretože je veľmi slabý. Potom, keď sa telo stretne so silným vírusom, „zapamätá si ho“ a začne produkovať protilátky, ktoré zabraňujú infekcii.

Mýtus č. 5. Esenciálne oleje sú rovnako účinné ako vakcíny.

Táto stará povera je čiastočne pravdivá. Vedci testovali rozmarínový a šalviový olej v boji proti osýpkam. Zistili, že rozmarín a šalvia majú dobrý potenciál na boj proti vírusu, ale éterické oleje sú príliš slabé, aby liečili osýpky a nezabránia infekcii.

Mýtus č. 6. Aj keď dostanete očkovaciu látku, tak ochoriete.

Je pravda, že neexistuje žiadna vakcína, ktorá vám poskytne 100% imunitu. Ale v prípade vakcíny osýpok je to asi 93-97%. V niektorých zriedkavých prípadoch je možné sa nakaziť, pretože imunitný systém niektorých ľudí môže fungovať odlišným spôsobom.

Mýtus č. 7. Vakcíny sú len biznis.

Z historického hľadiska je tento argument slabý. Vakcinačný priemysel v minulosti nikdy nebol ziskový. Po desaťročia nebola táto časť farmaceutického trhu financovaná a nefungovala dobre. Mnohé spoločnosti dokonca predali svoje divízie, ktoré pracovali na vakcínach, aby sa zamerali na výrobu ziskovejších liekov.

Ostatné spoločnosti museli zatvoriť, pretože zbankrotovali. Napríklad:

v roku 1967 bolo vyrobených iba 26 vakcín

v roku 1980 bolo vyrobených iba 17 vakcín

Ľudia sa dokonca obávali, že farmaceutické spoločnosti prestanú vyrábať vakcíny. Našťastie sa tak nestalo. No stále je pre spoločnosti oveľa výhodnejší predaj liekov, ktoré sa používajú každý deň, než predaj vakcín, ktoré sú potrebné len raz ročne alebo dokonca menej.

Mýtus č. 8. Vakcíny môžu obsahovať jedovaté chemikálie, ktoré vám môžu ublížiť.

Mnohí ľudia sa obávajú nebezpečných chemikálií vo vakcínach. Najčastejšie spomínajú ortuť, hliník a formaldehyd. Tieto chemikálie sú naozaj nebezpečné, ale ich koncentrácia vo vakcíne je taká malá, že sú zanedbateľné. Jediný spôsob, akým môže byť vakcína nebezpečná, je, ak je osoba alergická na niektoré zložky.