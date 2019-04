Assangea zatkli podľa právničky na základe žiadosti USA a porušenia kaucie

Zakladateľa organizácie WikiLeaks Juliana Assangea zatkli na základe žiadosti Spojených štátov o jeho vydanie, ako aj na základe obvinení z porušenia podmienok prepustenia na kauciu. Vo štvrtok to uviedla Austrálčanova právnička Jennifer Robinsonová, píše agentúra AP.

Americké ministerstvo spravodlivosti zverejnilo vlani nedopatrením informáciu o trestnom konaní voči Assangeovi. Z čoho je Assange obvinení, z neho jasné nebolo, doplnila AP.

Bývalú analytičku americkej armády Chelsea Manningovú, ktorá projektu WikiLeaks poskytla utajované materiály, v marci znova uväznili po tom, ako odmietla svedčiť pred veľkou porotou.

Hovorca amerického ministerstva spravodlivosti Marc Raimondi zverejnil vo štvrtok reakciu: „O vzatí Juliana Assangea do väzby úradmi Spojeného kráľovstva vieme.“

Assange sa uchýlil na ekvádorské veľvyslanectvo v roku 2012 so zámerom predísť vydaniu do Švédska, kde ho tamojšie úrady chceli vypočúvať v rámci vyšetrovania sexuálneho útoku. Tento prípad bol neskôr stiahnutý, avšak 47-ročný austrálsky zakladateľ WikiLeaks sa obáva, že by mohlo dôjsť k extradícii jeho osoby na stíhanie do USA.

Organizácia WikiLeaks rozhnevala Washington zverejnením tisícok tajných amerických diplomatických správ, ktoré obsahovali vysoko kritické hodnotenia svetových lídrov.