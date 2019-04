Video: Lupič prepadol obývanú domácnosť, odísť však musel bez lupu

Ozbrojený lupič v americkom meste Idaho Falls (štát Idaho) sa pokúsil vykradnúť domácnosť, v ktorej sa práve nachádzala dvojica majiteľov. Po príchode do domu prišiel do kontaktu so ženou na pohovke, ktorá na jeho výzvu ostala nehybne sedieť.

Na zvuky z obývačky zareagoval aj majiteľ, ktorý bol v tom čase v kuchyni. Jeho prítomnosť v dome zlodeja prekvapila, a poskytla mužovi čas odzbrojiť ho. Lupič pevne držal zbraň v rukách a video sa končí zápasom dvojice bojovníkov na schodoch.

28-ročný lupič sa v súčasnosti nachádza v rukách polície. Pri incidente došlo len k ľahkým zraneniam zápasiacich mužov.

Neúspešný lupič skončil v rukách polície