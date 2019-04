Uplynulo 75 rokov od narodenia Karla Kryla

Karel Kryl sa narodil v moravskom Kroměříži 12. apríla 1944 v rodine kníhtlačiara Karla Kryla, v ktorej mali tri deti, staršiu sestru Máriu a mladšieho brata Jana. Maturoval v roku 1962 na Strednej priemyselnej škole keramickej v Bechyni. Pracoval v teplickej porcelánke.

V roku 1967 sa presťahoval do Prahy. Jeho prvou autorskou vydanou piesňou bola Nevidomá dívka, ktorú v roku 1968 nahrala skupina Bluesmen a naspievala Hana Ulrychová. V marci 1969 vydal prvú LP platňu s názvom Bratříčku, zavírej vrátka. V septembri 1969 emigroval do NSR, pracoval v rozhlasovej stanici Slobodná Európa. V roku 1971 nahral v Nemecku koncertnú verziu platne Bratříčku, zavírej vrátka. Tá sa do Československa dovážala ilegálne v obale platne pod názvom Viedenské valčíky. V Nemecku vydal Kryl ďalšie LP platne Rakovina, Karavána mraků, Plaváček či Vůně. Do Československa sa vrátil až po nežnej revolúcii v roku 1989. Jeho predstava o novom štáte však bola iná ako samotná realita, tak sa vrátil do Mníchova. Tam zomrel 3. marca 1994 vo veku nedožitých 50 rokov. V pesničkovej tvorbe pokračuje jeho mladší brat Jan Kryl, ktorý v auguste 2008 vydal album Není bratr jako bratr.

Krylovu umeleckú piesňovú tvorbu dnes dokumentujú viaceré vydané albumy. V novembri 2005 vyšla kompilácia Šuplíky/Mé nejmilejší písně a v novembri 2006 reedícia jeho prvého albumu Bratříčku, zavírej vrátka. V marci 2009 vychádza kompilácia Karel Kryl/To nejlepší a mesiac nato koncertný album Živě v Československu 1969, na ktorom je unikátny záznam vystúpenia Karla Kryla pred jeho emigráciou. V novembri 2009 vyšiel album Ostrava 1967 - 1969, na ktorom sú Krylove predexilové nahrávky. V júli 2010 vydal Supraphon audioknihu básní Zas padá listí a v septembri 2011 DVD Koncerty 1989/1990.

V novembri 2012 vydal Supraphon CD a DVD s názvom Karel Kryl – Kdo jsem? Tento komplet ponúka na DVD hudobno-poetický film režiséra Dušana Rapoša z roku 1993, čo je 86 minút pesničiek, veršov a rozprávania. Je to pohľad za oponu duše skvelého československého pesničkára, básnika a človeka. Dušan Rapoš bol posledným, kto stihol nakrútiť filmový dokument tak špecifickej osobnosti, akou Karel Kryl bol.

V marci 2014 vydal Supraphon ďalší zvukový dokument, album s názvom Karel Kryl: Solidarita - Mnichov 1982, čo je záznam mníchovského koncertu z roku 1982. Solidarita je prienikom Krylovho repertoáru zo 60. a 70. rokov, doplnená o novinky zo začiatku 80. rokov. Okrem známych hitov Bratříčku či Anděl sa Kryl na tomto zázname predstavuje vo viacerých pesničkárskych podobách. V októbri 2014 vyšlo tribute CD a DVD s názvom Karel Kryl 70, záznam koncertu k jeho nedožitým sedemdesiatinám v pražskej Lucerne.

Karel Kryl - Anděl