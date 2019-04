Prezident prijal Kažimírovu demisiu, rezort financií dočasne povedie Pellegrini

Prezident SR Andrej Kiska vo štvrtok prijal demisiu ministra financií Petra Kažimíra a vedením rezortu dočasne poveril premiéra Petra Pellegriniho (obaja Smer-SD).

Prezident skonštatoval, že práca Kažimíra na rezorte financií bola veľkým prínosom pre Slovensko. Pripomenul, že v čase, keď nastupoval, bolo potrebné skonsolidovať štátny rozpočet. „Našej ekonomike sa darí, nezamestnanosť klesá na historicky najnižšiu úroveň,“ načrtol súčasný stav s tým, že naplánovaný je aj vyrovnaný rozpočet.

Hlava štátu zároveň apelovala na premiéra, aby bol pri výbere nového ministra financií veľmi náročný. Podotkol, že pred nami môže byť ďalšie horšie obdobie a môže prísť aj kríza, a preto treba byť opatrný. „Mám veľkú obavu v súvislosti s blížiacimi sa parlamentnými voľbami, že môžeme byť svedkami najdrahšej predvolebnej kampane,“ dodal Kiska. Podľa neho by si Slovensko nemalo „prejesť a prepiť“ šancu na vyrovnaný rozpočet.

Kažimír uviedol, že „si asi nemohol ani vymyslieť, ani vysnívať lepšieho nástupcu“. Zopakoval, že sa vzdá všetkých politických funkcií vrátane členstva v strane. V spojení s avizovanými opatreniami, ktoré sa môžu dotknúť štátneho rozpočtu dodal, že je dôležité, „aby sme sa nedotýkali tohto roku 2019“. Je totiž šanca na vyrovnaný rozpočet.

Pellegrini poznamenal, že Kažimírovi „celkom závidí“, že uzatvára jednu ťažkú etapu politického života. „Napriek tomu, že mňa práca veľmi baví, ale myslím si, že existuje aj krajší svet, ako je politika, kde je možno viac pozitívnej energie,“ zdôraznil.

V súvislosti s požiadavkou prezidenta skonštatoval, že chce byť ten, kto bude rokovať s koaličnými partnermi o návrhoch opatrení. „Práve preto ja som vtedy aj verejnej oznámil, že na určitý čas budem rád, keď budem na čele rezortu, a to práve v dňoch, kedy sa bude vyjednávať súbor opatrení, ktoré by mohli prísť do platnosti v roku 2020,“ vyhlásil Pellegrini. Zároveň ubezpečil, že je presvedčený, že v koalícii sa nájde kompromis. „Ja si myslím, že ten priestor na celkom rozumnú dohodu tak, aby boli všetci koaliční partneri spokojní, tu existuje,“ uviedol s tým, že za rokovací stôl by si mali sadnúť už budúci týždeň.