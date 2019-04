Zbierka počas Dňa narcisov pomôže pacientom s diagnózou rakoviny

Slovensko si počas Dňa narcisov pripomenie pacientov s diagnózou rakoviny. Stovky dobrovoľníkov vyjdú vo štvrtok do ulíc so žltými narcismi. Vhodením dobrovoľného príspevku do ich pokladničky prispievajúci umožnia realizáciu projektov smerujúcich ku konkrétnej praktickej pomoci onkologickým pacientom naprieč Slovenskom.

„Onkológia je jednou z prioritných tém, ktorej sa dôkladne venujeme a snažíme sa veci posúvať aj v tejto oblasti vpred. Vlani sme predstavili Národný onkologicky program, v januári sme odštartovali skríning rakoviny hrubého čreva a konečníka, spúšťame skríning rakoviny prsníka a čoskoro skríning rakoviny krčka maternice. Tento rok sme rozbehli aj Rok prevencie. Takisto sme ešte viac sprístupnili onkologickú liečbu, nakoľko je k dispozícii pre pacientov viac liekov ako v minulosti hradených z verejného zdravotného poistenia,“ povedala pre TASR šéfka rezortu zdravotníctva.

Na Slovensku pribudne každoročne 34.000 ľudí s rakovinou. Finančné prostriedky vyzbierané počas Dňa narcisov použije LPR na pokračovanie v realizácii overených a užitočných projektov, ktoré sú určené na priamu pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám. K nim patria bezplatná onkoporadňa, sieť psychológov – bezplatné individuálne i skupinové poradenstvo, rodinná týždňovka, relaxačné pobyty pre pacientov, ubytovacie zariadenia pre rodičov detí liečených na rakovinu, jednorazový finančný príspevok v hmotnej núdzi a ďalšie aktivity.

LPR upozornila, že dobrovoľníci budú rozoznateľní na základe niekoľkých znakov, napríklad budú mať na sebe oblečené žlté tričko s logom Ligy proti rakovine s textom „JA SOM“ a číslom. Okrem narcisov budú mať aj papierovú pokladničku bielej farby s oranžovo – modrou potlačou. Každá pokladnička bude prelepená ochrannými nálepkami modrej farby s bielym nápisom Deň narcisov.

Prispieť na tento účel možno aj zaslaním prázdnej SMS na číslo 848 v sieti všetkých mobilných operátorov, a to do 17. apríla. Rovnako sa dá prispieť zaslaním ľubovoľnej sumy na číslo účtu zbierky, naskenovaním QR kódu na pokladničkách a príslušných mediálnych nosičoch a prispením ľubovoľnou sumou. Získať sa dá aj virtuálny narcis cez zľavový portál. Prispieť sa dá aj v bankomatoch Slovenskej sporiteľne, ale tiež online platbou cez darcovský portál www.darujme.sk.

Z výnosu Dňa narcisov sa pravidelne podporujú aj aktivity v oblasti prevencie a informovanosti verejnosti o predchádzaní onkologickým ochoreniam. Časť získaných zdrojov sa poskytuje i na obstaranie nevyhnutného prístrojového vybavenia nemocničným, zdravotníckym zariadeniam, paliatívnym oddeleniam a hospicom. Finančne sú podporené i menšie občianske združenia pracujúce s onkologickým pacientom či výskum v oblasti onkológie.