Vedec tvrdí, že starnutie je choroba. Takto sa dá podľa neho liečiť

Myšlienka nesmrteľnosti či zázračného spomalenia starnutia fascinuje ľudí už mnoho storočí. V súčasnosti však vďaka vede vieme, že starnutie je ovplyvnené našimi génmi a jediné, čo môžeme urobiť, je akceptovať, že vek sa na nás skôr či neskôr podpíše. Austrálsky vedec David Sinclair však verí, že starnutie je choroba a že ju možno skutočne liečiť.

Jeho revolučný výskum by mohol pomôcť spomaliť proces starnutia, čím by nám doprial dlhší život a zdravie a určite by tým zmenil svet. David Sinclair o sebe hovorí, že je workoholik, necvičí, no nemá ani žiadne šediny, a podľa genetických testov je jeho biologický vek 31 rokov. V skutočnosti však má o takmer 20 rokov viac.

Jeho práca je zameraná na „anti-aging“ molekuly o ktorých tvrdí, že zvýšia priemernú dĺžku života ľudí o 10 rokov a umožnia im zachovať si dobrý zdravotný stav. Hovorí, že jeho matka si predĺžila život po rakovine pľúc o 20 rokov len tým, že užila molekuly, ktoré jej dal. Jeho 79-ročný otec, ktorý ich tiež dlhé roky bral, sa doteraz venuje raftingu a turistike. Jeho manželka, kolegovia, a dokonca aj jeho psi berú tieto magické molekuly a užívajú si výsledky.

Starnutie je liečiteľné ochorenie

Sinclair tvrdí, že starnutie je choroba, ktorú možno liečiť. Myslí si, že keďže starnutie postihuje každého, vláda ho neuznáva ako chorobu, a preto neschváli žiadne tabletky na liečbu. Sinclair chce, aby sa Austrália stala prvou krajinou, ktorá vyhlási, že starnutie je liečiteľný stav. Až dovtedy však farmaceutické a biotechnologické spoločnosti môžu vyrábať len zdravotnícke potreby pre choroby súvisiace s vekom a snažiť sa udržiavať určité orgány zdravé.

Mnohí ľudia akceptujú, že starnutie je „naprogramované“ našou DNA, ale Sinclair tomu neverí. Podľa neho molekuly epigenómu vysielajú do nášho genómu špeciálne chemické signály, ktoré vedú k starnutiu. V priebehu rokov dospel k záveru, že namiesto zmeny a úpravy génov môžeme spomaliť starnutie tým, že epigenómom povieme, čo majú robiť.

Biologický stres je tajomstvom mladosti

So starnutím sa naše gény v bunkách menia, dochádza k ich degenerácii a začneme starnúť. Pri stimulácii špeciálnej triedy proteínov nazývaných sirtuíny sa vypnú niektoré gény, ktoré urýchľujú proces starnutia. To spôsobuje biologický stres a núti telo, aby vynaložilo energiu na maximalizovanie zdravia.

Predtým nikto nevedel, že sirtuíny možno nájsť u cicavcov. Neskôr boli objavené ich vlastnosti a vedci zistili, že sirtuíny môžu byť aktivované zmenšením príjmu kalórií a pridaním fyzickej aktivity do vášho denného režimu. Sinclair následne musel zistiť, ako spúšťať sirtuíny a telo dostať do biologického stresu bez aktivácie stresu a ľudskej sily. Ďalším veľkým objavom boli molekuly resveratrolu, ktoré sa nachádzajú v koži hrozna a aj červenom víne. Zistil, že veľké množstvá resveratrolu aktivovali sirtuíny u laboratórnych myší.

Rozhodujúca molekula

Tam však Sinclair neskončil a pokračoval vo svojom výskume. Ďalšou oblasťou jeho výskumu je štúdium oxidovaného nikotínamid-adenín-dinukleotidu (NAD+). David tieto molekuly nazýva „prameňom mladosti“. NAD+ reguluje takmer každý dôležitý proces v našom tele, ale jeho úroveň vekom klesá. David tvrdí, že obnova hladín NAD+ v našom tele má pozitívny vplyv na vnútorné orgány, ako je pečeň, srdce, reprodukčné orgány, obličky, svaly, mozog a dokonca nervový systém.

Experimenty na myšiach ukázali, že pri podávaní posilňovačov NAD + boli staré myši rovnako aktívne ako mladé. Okrem toho sa mladé myši po konzumácii rovnakých molekúl stali silnejšie. Hlavným cieľom jeho experimentu je predĺžiť zdravie starnúcich ľudí. Mnohí ľudia v Austrálii už dokázali, že Sinclairove molekuly fungujú. Sinclair plánuje pokračovať vo svojom veľmi nádejnom výskume a možno ním skutočne zmení svet.