Kočner chcel Lučanského kontaktovať cez viacero osôb

Podnikateľ Marian K. sa pokúšal kontaktovať súčasného policajného prezidenta Milana Lučanského cez viaceré osoby. Novinárom to povedal Lučanský.

„Bolo to cez rôznych známych, či sa stretneme, či sa nestretneme,“ ozrejmil Lučanský. Potvrdil, že na viaceré stretnutia s podobnými osobami v minulosti chodieval. Bolo to podľa jeho slov vtedy, keď to mal v opise pracovných činností a keď vedel, že mu môžu pomôcť. Zdôraznil, že v súčasnosti sa s podobnými osobami nestretáva. „Všade sa niekto nájde, kto vás odfotí. Potom sa to ťažko vysvetľuje,“ doplnil.

SMS správy medzi bývalým prvým námestníkom generálneho prokurátora Petrom Šufliarskym a Marianom K. boli podľa jeho slov postúpené „na korupciu, aby sa korupcia zaoberala tým, čo tam bolo a čo tam nebolo“. Osobne si myslí, že Šufliarsky vždy podobným osobám odpisoval v zmysle zákona. Verí, že sa aj pri vyšetrovaní prípravy vraždy Šufliarskeho poodhalia ďalšie veci a že sa pravda ukáže.

Počas híringu v parlamentnom brannobezpečnostnom výbore Lučanský deklaroval, že z vyšetrovania vraždy Kuciaka neodvolá súčasného vyšetrovateľa Petra Juhása, pokiaľ bude pracovať v zmysle zákona a bude si plniť svoje povinnosti. „Nikdy neodvolám policajta, ktorý neporuší svoje právomoci a nezneužije svoje postavenie ako policajt,“ povedal.

Podotkol, že vždy bude proti tomu, aby sa zneužívali informácie o tom, kde je daný policajt zaradený, či jeho osobné údaje. Reagoval tak na medializované informácie a úniky personálnych informácií zo spisu Juhása. „Na to máme predsa aj nejaké možnosti a nástroje o blokáciách. Je dosť zvláštne, ak sa niekto dostane do konkrétneho spisu,“ uviedol. Podľa Lučanského je aj toto podnet pre inšpekciu, ktorá by sa tým mala zaoberať. „Personálne veci zo spisu by sa nemali vynášať,“ dodal s tým, že by bolo vhodné preveriť aj pravdivosť vynesených informácií.