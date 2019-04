Pellegrini: V ministrovi Kažimírovi som mal oporu aj v ťažkých chvíľach

„Môžem mu len ďakovať a úprimne sa tešiť z toho, čo sa mu podarilo. Je to jeden z najdlhšie slúžiacich ministrov momentálne v Európe a odchádza na významný post guvernéra Národnej banky Slovenska,“ poznamenal s tým, že im bude veľmi chýbať. „A mne osobne vo vláde určite, pretože v ňom som mal veľmi dobrého 'parťáka', mal som v ňom oporu, aj v tých ťažkých chvíľach to bol človek, ktorý sa vedel postaviť za správnu vec, aj keď to nie vždy bolo populárne, a to mi bude chýbať a za to som mu vďačný,“ dodal.

Kažimír má podať demisiu v Prezidentskom paláci vo štvrtok (11. 4.) o 9.30 h. Predseda Smeru-SD Robert Fico navrhne predsedníctvu strany za nového ministra financií Ladislava Kamenického. To o novom šéfovi rezortu rozhodne pravdepodobne v budúcom týždni v pondelok (15. 4.) alebo utorok (16. 4.). Do jeho vymenovania má viesť ministerstvo financií premiér. Nový minister by mal nastúpiť do funkcie po Veľkej noci.