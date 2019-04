Lučanský chce sprísniť lustrácie a zreorganizovať NAKA

Súčasný policajný prezident Milan Lučanský chce sprísniť lustrácie a zreorganizovať Národnú kriminálnu agentúru (NAKA). Pri lustráciách by mal pomôcť služobný elektronický preukaz, ktorý chce zaviesť v prípade jeho zvolenia do funkcie policajného prezidenta. Tým by sa podľa neho malo zabrániť zneužívaniu lustrácií záznamov a uľahčiť prípadné vyšetrovanie. Povedal to počas híringu kandidátov na policajného prezidenta v brannobezpečnostnom parlamentnom výbore.

Pri lustráciách chce Lučanský navrhnúť aj sankcie za ich zneužívanie. Elektronickým služobným preukazom by sa podľa jeho slov policajt pri lustráciách prihlasoval, čím sa podľa neho uľahčí vyšetrovanie a dokazovanie. „Bude tam mať vstupy, obmedzenia, bude tam mať možnosti lustrácie,“ ozrejmil Lučanský.

Zreorganizovať chce najmä NAKA. Podľa jeho názoru by mala byť riadená teritoriálne. „V rámci NAKA by som chcel dať dôraz najmä na finančné vyšetrovania, zaisťovanie majetku,“ doplnil s tým, že práve v tejto oblasti by mohla prísť kritika zo strany Európskej únie. S finančnou kriminalitou podľa jeho slov súvisí napríklad aj problematika migrácie a prevádzačstva.

Lučanský tiež prezentoval projekt interoperability, ktorý už začal riešiť ako dočasný policajný prezident. V rámci neho by mali byť hliadky vybavené mobilným zariadením s aplikáciami, ktoré sa podľa jeho slov v súčasnosti dolaďujú. Pomôcť by mali hliadkam vo výkone služieb, ktoré budú schopné nasnímať občiansky či vodičský preukaz kontrolovanej osoby a v systéme budú vidieť, či osoba nie je trestne stíhaná alebo nemá zadržaný vodičský preukaz. Informácie by mali podľa jeho slov zaznamenať v centrálnom systéme kompatibilnom napríklad s Europolom.

Aktuálnu potrebu polície vidí v stabilizácii a zabezpečení funkčnosti zboru. K poddimenzovaniu polície podľa neho prispieva odliv policajtov do iných bezpečnostných zložiek alebo do civilnej služby. Do budúcna by chcel zatraktívniť Policajný zbor a skvalitniť vzdelávanie. Zdôraznil tiež potrebu dosadzovať na vyššie pozície v zbore dostatočne kvalifikovaných ľudí.

Na otázky okolo takzvaných čiernych vrán v radoch polície odpovedal tým, že aj v Policajnom zbore sú ľudia, ktorí tam nepatria. „Je len na nás a na orgánoch, ktoré ich dokážu eliminovať a odstaviť, aby v tom zbore neboli. Ja viem, že sa to vníma ťažko, ale sú to tie čierne vrany, ktoré robia hanbu v Policajnom zbore,“ povedal. Je však presvedčený o tom, že väčšina policajtov je slušná a poctivá.