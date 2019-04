Plastová verzus drevená doska na krájanie: Ktorá je bezpečnejšia?

Amatérski aj profesionálni kuchári dlhodobo vedú debatu o tom, z akého materiálu by sa mala skladať doska na krájanie v kuchyni. Hlavným faktorom, ktorý o tom rozhoduje, je vždy to, či sa dobre umýva, a či po umytí na nej neostanú kúsky surového mäsa, ktoré nesmú prísť do kontaktu s inými potravinami.

Z ktorej dosky dokážeme ľahšie odstrániť nečistoty – z drevenej alebo plastovej?

Baktérie sú aj v iných častiach kuchyne: Vo vašej kuchyni sa pravdepodobne nachádza viac baktérií, ako na záchodovej doske

Keď na dosku na krájanie položíte surové mäso, riskujete, že ostatné potraviny nakazíte nebezpečnou salmonelózou. Dlhý čas sa verilo, že práve plastová doska dokáže zvrátiť prenos salmonelózy zo surového mäsa napríklad na zeleninu, a to kvôli tomu, že plast nevsiakne kontaminanty.

V roku 1994 sa ale uskutočnil výskum, ktorý sa bližšie pozrel na túto poveru. Z jeho výsledku vyplýva, že plastové dosky na krájanie nie sú čistotnejšie ako tie drevené.

Nevýhoda plastových dosiek

Hlavným nedostatkom plastových dosiek na krájanie je to, že do nich spravíte hlbšie zárezy nožom ako do drevených. Aj napriek tomu, že sa ľahšie umývajú a možno ich umyť aj v umývačke riadu, baktérie majú viac príležitostí ukryť sa v nich.

Ako ďalej vysvetľuje odborník na bezpečnosť potravín zo Severokarolínskej štátnej univerzity Benjamin Chapman, „pevné drevo, ako javor, je jemne namleté, a kapiláry jeho zrniečok priťahujú vodu s baktériami. Tie sa vyhubia v momente, keď doska po umytí vyschne.“

Mäkkšie drevo, ako cyprus, podľa Chapmana síce neotupí nôž, ale ľahšie doň preniknú zhubné látky. Takýto druh dreva pozostáva z väčších zrniečok, kvôli čomu sa drevo ľahšie štiepi a poskytuje viac priestoru pre život baktérií.

Ako ich správne umývať?

Najlepšou odpoveďou na to, ktorá doska na krájanie je lepšia, je, že pokiaľ viete, ako ju umyť, dobrá je každá. Chapman odporúča zaobstarať si obidve – plastovú na krájanie mäsa, a drevenú na krájanie ovocia, zeleniny a všetkého ostatného.

Ak máte umývačku riadu, plastovú dosku vždy umývajte v nej. Drevenú dosku umývajte ručne s použitím saponátu a teplej vody.

Týmto krokom starostlivosť o dosky nekončí. Na dokonalé vyčistenie plastovej dosky použite čistič na báze chlóru alebo zmes bielidla a vody. Drevené dosky ošetrite čistidlom na báze amoniaku.

Pri oboch druhoch dosky na krájanie je azda tým najdôležitejším krokom pri čistení schnutie. Pre optimálne vyčistenie dosky ju vždy uskladňujte v suchom vzdušnom prostredí, kde sa nemnožia baktérie.