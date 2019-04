Video: Michael Bublé dal mikrofón žene z ochranky. Takýto spev od nej nikto nečakal

Momenty, kedy sa svetové hviezdy podelia na pódiu o trochu slávy s obyčajnými ľuďmi, patria medzi tie najmilšie, aké sa vám počas koncertu môžu stať. Určite to potvrdí aj pracovníčka bezpečnostnej služby, ktorá dozerala na bezpečný chod koncertu Michaela Bublého v Oracle Arena v kalifornskom Oaklande.

Známy kanadský spevák sa počas piesne At Last rozhodol, že jej na chvíľu podá mikrofón, aby zaspievala niekoľko veršov v žiare reflektorov. K údivu všetkých návštevníkov aj samotného speváka žena zaspievala pieseň ako úplná hviezda. Ako neskôr na Twitteri uviedla jej kolegyňa, nebolo to vôbec plánované a jednoducho sa na pódiu aj pod ním nachádzali skvelí speváci.

Video: Celé publikum v aréne jasalo, keď žena začala spievať

Omfg this just happened at the @MichaelBuble concert! (I had to trim it) YO- @OracleArena you’ve got a superstar employee! pic.twitter.com/fUZV7ZhjvR