Pekárek: Kolonoskopie sa netreba báť, väčšinu pacientov nebolí

Primár gastroenterologického oddelenia Národného onkologického ústavu Boris Pekárek ozrejmil, že kolonoskopia väčšinou nie je bolestivá.

„Jednou z najčastejších otázok, ktoré od pacientov dostávam, je, či to bolí, 80 percent pacientov hovorí, že kolonoskopia nebolí,“ povedal. Ak má pacient normálny priebeh čreva a kolonoskopiu robí odborník s funkčným prístrojom, podľa Pekáreka by nemala bolieť. Môže sa však stať, že pacient má črevo inak uložené, je po operácii či má iný problém, vtedy kolonoskopia môže byť bolestivá. Bolesť sa však dá rôznym spôsobom tlmiť. „Vtedy podávame lieky, ktoré ovplyvňujú vedomie človeka alebo lieky od bolesti. Človek u lekára nemá trpieť,“ zdôraznil gastroenterológ. Do úvahy prichádza aj možnosť pacienta úplne uspať.

Počas kolonoskopie lekár zároveň dokáže odstrániť prípadné polypy, ktoré v čreve nájde. „Polypy odstraňujeme väčšinou slučkou, tie drobné dokážeme odstrániť aj bez elektrického prúdu. Na stredné a väčšie použijeme elektrický prúd,“ vysvetlil. Preto ak má pacient napríklad kardiostimulátor, mal by lekára informovať. „Dokážeme sa s tým vyrovnať, moderné prístroje s tým nemajú problém.“ Dodal, že ak je polyp väčší, v obťažnej lokalite alebo existuje podozrenie, že rakovina je v pokročilom štádiu, endoskopista by mal vedieť pacientovi poradiť lekára, ktorý mu polypy odstráni iným spôsobom bez rizika ďalších komplikácií.

Polypektómia podľa Pekáreka väčšinou vôbec nebolí. „V čreve nie sú receptory pre bolesť,“ povedal. Prípadný diskomfort môže spôsobiť to, že závesný aparát čreva sa naťahuje a podobne.

„Ďalšou typickou otázkou je, aké sú riziká polypektómie. Tie sú minimálne. Po výkone sa objaví krvácanie u jedného až piatich z 1000 ľudí,“ priblížil odborník. U 0,5 percenta pacientov môže podľa neho dôjsť k prederaveniu čreva. Ak ho však lekári rozpoznajú počas výkonu, často ho dokážu ošetriť bez operácie. Čo sa týka rizika smrti, podľa Pekáreka je úmrtnosť v priemere 2,9 na 100.000 polypektómií.

Slovenská gastroenterologická spoločnosť (SGS) chce presadiť, aby aj na Slovensku zdravotné poisťovne pri tomto vyšetrení hradili takzvanú analgosedáciu a ak je to potrebné, celkovú anestéziu. „Dnes si za bezbolestné kolonoskopie niekedy pacienti musia doplácať a nemocnice si za anestéziu účtujú rôzne sumy,“ tvrdí Pekárek. Na hradenú plnú anestéziu pri kolonoskopii majú podľa neho nárok deti, dospelí s nešpecifikovanými črevnými ochoreniami či psychiatrickí pacienti.

Prvostupňovým príbuzným pacientov s rakovinou hrubého čreva a konečníka lekári odporúčajú absolvovať kolonoskopiu najneskôr medzi 40. a 45. rokom života. „Ak sa v pokrvnej rodine človeka vyskytuje kolorektálny karcinóm aj u viacerých príbuzných, je pravdepodobné, že ide o dedičné formy rakoviny,“ uviedol vedecký sekretár SGS Tibor Hlavatý. V takýchto prípadoch je potrebné navštíviť špecializované pracovisko lekárskej genetiky a v spolupráci s gastroenterológom pripraviť individuálny plán preventívnych vyšetrení. „Obvykle sa začína oveľa skôr a to už od veku 20 - 30 rokov a popri kolonoskopii sa často ordinujú aj ďalšie preventívne vyšetrenia,“ dodal.