Toto sa stane, keď budete každý deň piť 3 litre vody

V dnešnej dobe sa už ani nepohnete z domu bez toho, aby ste odvšadiaľ počuli litánie o výhodách dostatočnej hydratácie. Aj keď všetci vieme, že piť vodu sa oplatí, asi len máloktorí z nás dodržujú odporúčanú dávku 2 litrov tekutín za deň.

Redaktorka magazínu Bicycling US Danielle Zicklová sa rozhodla posunúť svoje hranice a vyskúšať piť 1 galón vody (3,78 litra) denne po dobu 1 mesiaca. Keďže to znie ako veľa vody naraz, rozhodla sa poradiť o pravidlách svojej výzvy s klinickou výživovou poradkyňou Nicole Lundovou z New Yorku.

Danielle sa dozvedela, že 3 litre vody na jeden deň nie je priveľa, pokiaľ ich nevypije na jedno posedenie. Poradkyňa ju však varovala pred hyponatrémiou, ku ktorej dochádza keď je v krvi príliš málo sodíka. Tento stav je bežný pre ľudí, ktorí za deň vypijú veľa vody a nijakým spôsobom si nedoplnia sodík. Hnačka, zvracanie, bolesť hlavy a slabosť sú len niektoré z príznakov, ktoré ju sprevádzajú.

Po mesiaci sa redaktorka dopátrala k niektorým zisteniam, ktoré plynú zo splnenia jej výzvy.

1. Časté návštevy toalety

Pri konzumácii 3 litrov vody denne sa telo častejšie zbavuje tekutín, ktoré nevyužije. Danielle hovorí, že na záchod musela behať každých 20 minút, na čo si po čase zvykla, no rozhodne to neopisuje ako príjemný zážitok.

„Napríklad sa mi stávalo, že som bola zažratá do práce v zamestnaní, ale hneď, ako sa ozval mechúr, som musela utekať.“ Jedinou výhodou tejto nevýhody je to, že časté chodenie na záchod Danielle prinútilo k pravidelnému pohybu, takže sa vlastne niet na čo sťažovať.

„Najskôr som sa bála, že časté močenie by mi mohlo prekaziť cvičenie alebo spánok, ale nič z toho sa napokon nestalo, moje telo si na nový režim zvyklo rýchlo.“ Pokiaľ ide o život mimo postele a telocvične, Danielle priznáva, že sa cítila trápne kvôli neustálemu ospravedlňovaniu sa a odchádzaniu od spoločnosti. Väčšina jej priateľov ale bola oboznámená s výzvou, ktorú sa rozhodla podstúpiť, a preto to chápali.

2. Menší hlad počas dňa

3 litre vody zaberú dosť priestoru v žalúdku, a niet preto divu, že hlad nepociťujete tak často ako ste zvyknutí. Danielle dokonca hovorí, že vďaka novej skúsenosti bola schopná lepšie rozoznať rytmus tela a dopriala mu jedlo len vtedy, keď bolo naozaj hladné.

3. Viac energie

Možno si od hydratácie nesľubujete zvýšenú hladinu energie, no je to presne to, čo získate. Ako Danielle zistila po dvoch týždňoch výzvy, popoludňajšia káva, bez ktorej doteraz nemohla prežiť ani jeden deň v práci, jej zrazu celkom prestala chýbať.

Výživová poradkyňa Lundová hovorí, že voda zohráva dôležitú úlohu vo fungovaní tela a metabolizmu. „Už v raných štádiách dehydratácie sa môžeme stretnúť s únavou a neschopnosťou cvičiť, pretože sa zvyšuje telesná teplota, tempo dýchania, pulz a záťaž na organizmus.“

4. Postupne sa to uľahčí

Danielle sa na začiatku výzvy najviac bála toho, že najmä počas víkendov nebude schopná dodržať 3-litrový denný limit vody. Dokonca si vytvorila rozvrh, ktorý jej určoval, kedy sa má počas dňa napiť. Na rozvrh si podľa vlastných slov zvykla už v priebehu prvého týždňa, a nakoniec sa prestala zameriavať na hodiny.

Tento návyk si redaktorka osvojila až tak, že jej vydržal aj po oficiálnom skončení mesačnej výzvy. Síce sa už nepridržiava presne vymedzeného množstva, hydratácii rozhodne venuje viac pozornosti.

Oplatí sa to?

Hydratácia je kľúčová najmä pre športovcov, ktorí riskujú pokles výkonu už pri 2-3 percentách straty telesnej hmotnosti v dôsledku potenia. Hoci neexistuje všeobecné odporúčanie ohľadom množstva vypitej vody za deň, väčšine ľudí neublíži, keď vypijú 3 litre za deň.

Pozor treba dať jedine na vyššie spomenuté príznaky hyponatrémie.