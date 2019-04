5 „zdravých jedál“, ktoré v skutočnosti nie sú také zdravé

Aj to najvýživnejšie jedlo dokážete pokaziť nevhodným dresingom alebo polevou. Ak by ste sa začítali do štítkov na takzvaných „zdravých“ potravinách, krútili by ste hlavou nad ich označením.

Výživoví poradcovia vás oboznámia s piatimi jedlami, ktoré v skutočnosti vôbec nie sú také zdravé, ako si spoločnosť namýšľa, a ponúknu vám aj niekoľko tipov, ako z nich spraviť lahodnú a hlavne zdravú pochúťku.

Problém so zeleninovými čipsmi je samotný ich názov. Len preto, že výrobok obsahuje zeleninu, nemusí byť hneď aj zdravý. Väčšina zeleninových lupienkov v obchodoch obsahuje kukuričný, zemiakový alebo hráškový škrob a len trochu inej zeleniny. Aj kvalitnejšie zeleninové lupienky môžu byť stále obalené vo vrstve oleja alebo masti.

Can I be honest? If I have to make my pizza crust out of cauliflower,

I better save more than 60 calories. I better save like 6,000 calories. If you eat cauliflower pizza you should automatically get amazing abs. Like first bite. pic.twitter.com/8hRs0jlSTo