USA chcú uvaliť na EÚ nové clá za vyše 11 mld. USD za dotácie pre Airbus

Spojené štáty navrhujú uvaliť na produkty z Európskej únie nové clá za viac než 11 miliárd USD. Dôvodom sú dotácie Bruselu pre európskeho výrobcu lietadiel Airbus.

Úrad amerického obchodného splnomocnenca (USTR) oznámil, že európske dotácie spôsobili Spojeným štátom škody za 11,2 miliardy USD (9,96 miliardy eur). V tejto výške preto chce Washington uplatniť aj sankčné clá.

Európska únia a Spojené štáty bojujú zhruba 14 rokov na pôde Svetovej obchodnej organizácie (WTO) za, ako uvádzajú, nelegálne dotácie druhej strany pre svojho výrobcu lietadiel. Po podaní žalôb z jednej aj druhej strany WTO zistila, že ako EÚ, tak USA poskytujú svojim výrobcom, Airbusu a Boeingu, miliardové dotácie s cieľom ukrojiť si väčšiu časť z trhu s veľkými komerčnými lietadlami.

Najnovší krok USTR napätie medzi obchodnými partnermi podľa analytikov ešte zvýši. USTR však v oznámení, ktoré zverejnil v pondelok (8. 4.) tvrdí, že Európska únia aj napriek predchádzajúcim verdiktom WTO ponechala väčšinu kritizovaných dotácií v platnosti a pridala k nim ešte ďalšiu pomoc.

Americký obchodný splnomocnenec Robert Lighthizer povedal, že táto kauza sa rieši už 14 rokov a je načase, aby USA začali konať. „Naši cieľom je dosiahnuť s EÚ dohodu o ukončení všetkých dotácií pre veľké komerčné lietadlá, ktoré podľa WTO odporujú jej pravidlám. Keď EÚ s touto škodlivou podporou skončí, dodatočné americké clá zavedené ako odpoveď (na dotácie Bruselu) môžu byť zrušené,“ povedal Lighthizer.

Vyhlásenie USTR dodáva, že o konečnej hodnote odvetných ciel sa rozhodne vo WTO, pričom výsledok sa očakáva v priebehu leta. Potom Američania plánujú oznámiť kompletný zoznam výrobkov. Teraz však zverejnili predbežný zoznam produktov, na ktorom sú komerčné lietadlá, komponenty a vrtuľníky. Okrem týchto výrobkov by sa clá mali dotknúť aj odevov a potravinových produktov, ako syry, ovocie, vína, olivový olej či produkty z rýb, napríklad z lososa.

K vyhláseniu USTR dochádza v období, keď Boeing čelí rozsiahlej kríze v dôsledku zrútenia dvoch lietadiel typu 737 MAX, pod čo sa podpísal rovnaký problém, a to chyby v rámci automatizovaného letového systému. Prvé lietadlo patriace indonézskej spoločnosti Lion Air sa zrútilo v októbri minulého roka do Jávskeho mora a začiatkom marca havarovalo krátko po štarte z letiska v Addis Abebe druhé lietadlo 737 MAX. Krátko na to boli uzemnené všetky lietadlá tohto typu.

V reakcii na rozhodnutie USTR Boeing uviedol, že „stojí za úsilím Washingtonu vytvoriť rovnaké podmienky na globálnom trhu s civilnými lietadlami“. Ako americká firma dodala, „Boeing vždy podporoval dodržiavanie noriem WTO zo strany USA. Je načase, aby takto postupovala aj Európska únia a ukončila nelegálnu štátnu podporu pre Airbus.“