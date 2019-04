Prvotný príznak Alzheimerovej choroby sa nachádza v očiach. Odhalí ho test

Nedávna štúdia prispieva k rastúcemu množstvu dôkazov, ktoré naznačujú, že pokles kognitívnych funkcií možno sledovať prostredníctvom zmien v oku. Nový výskum publikovaný vo vedeckom časopise Ophthalmology Retina uvádza, že v sietniciach pacientov s Alzheimerovou chorobou možno nájsť štatisticky významné rozdiely. Výsledky naznačujú, že táto choroba by mohla byť diagnostikovaná jednoduchým očným vyšetrením predtým, než sa objavia hlavné príznaky.

Výskum na Duke University sa zameral na neinvazívnu zobrazovaciu technológiu nazývanú optická koherentná tomografická angiografia (angio OCT), ktorá umožňuje lekárom rýchlo skúmať prietok krvi v malých kapilárach na zadnej strane sietnice. Ako priblížila autorka štúdie Sharon Fekratová:

"Meriame krvné cievy, ktoré nie je možné pozorovať počas bežného vyšetrenia očí, a robíme to s relatívne novou neinvazívnou technológiou, ktorá za niekoľko minút sníma obrazy veľmi malých krvných ciev vo vnútri sietnice s vysokým rozlíšením. Je možné, že tieto zmeny v hustote krvných ciev v sietnici by mohli odrážať to, čo sa deje v malých krvných cievach v mozgu, možno skôr, ako budeme schopní zistiť akékoľvek zmeny v poznávaní."