Slováci môžu v rámci programu EÚ pôsobiť ako humanitárni dobrovoľníci

Humanitárni dobrovoľníci zo Slovenska môžu v rámci programu Európskej únie pomáhať ľuďom v nízkopríjmových krajinách a zároveň získavať pracovné skúsenosti. Informuje o tom organizácia ADRA Slovensko, ktorá môže, zatiaľ ako jediná na Slovensku, vysielať dobrovoľníkov pod hlavičkou "EU Aid volunteers".

„Vďaka účasti na programe rastú osobnostne aj oni sami – učia sa v multikultúrnom prostredí novým zručnostiam, čelia mnohým výzvam a s certifikátom od Európskej komisie, i od nás z ADRA Slovensko, rastie po návrate domov ich hodnota na trhu práce,“ povedala o dobrovoľníkoch manažérka pre zahraničie v ADRA Slovensko Noémi Sárossy.

V súčasnosti je otvorená druhá výzva, ktorá má uzávierku 14. apríla. V ponuke je miesto asistenta projektového manažéra v albánskom meste Tirana a komunikačného pracovníka v Gruzínsku. Všetky náklady na pobyt dobrovoľníka sú plne hradené z programu - vycestovanie, ubytovanie, strava, poistenie, mentoring počas pobytu aj mesačný finančný príspevok. Pred pobytom absolvujú vybraní účastníci tréning v Bruseli aj inštruktáž alebo stáž v ADRA Slovensko.

Slováci sa môžu uchádzať o dobrovoľnícke miesta z hociktorej humanitárnej organizácie zapojenej do programu Humanitarian volunteers in Action (HVA). Tento rok však majú prvýkrát možnosť absolvovať pohovor priamo na Slovensku. „Zatiaľ túto šancu naplno nevyužívajú. Do prvej výzvy zo začiatku roka sa síce prihlásilo šesťdesiat ľudí z celej Európy, no iba jedna uchádzačka bola zo Slovenska,“ poznamenala Sárossy.