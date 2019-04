Spevák Peter Nagy oslávi 60. narodeniny

Prešovský rodák (*9. apríla 1959) vyrástol na Štúrovej ulici v rodine letca a úradníčky. Od chalanov v susedstve sa naučil prvé akordy. Prvú gitaru dostal od otca po skončení deviatej triedy. Na druhú si už zarobil na brigáde. Maturoval na gymnáziu, vyštudoval Filozofickú fakultu UPJŠ v Prešove.

Začínal ako folkový spevák už na strednej škole. Mal sedemnásť, keď v štúdiu nahral prvé piesne. Prvé koncertné kroky absolvoval v kapelách Profily, Fultura a v skupine Karla Witza. S Karlom Witzom aj nahral v auguste 1982 v štúdiu Slovenského rozhlasu v Košiciach svoj prvý hit Profesor Indigo, na ktorý vznikol aj prvý videoklip. Ten profesor z pesničky bol skutočnou postavou profesora matematiky na gymnáziu. Na základe úspechu tejto skladby dostal ponuku od Kamila Peteraja spievať v Moduse po odchode Mira Žbirku. Ale nedohodli sa, pretože Janko Lehotský nechcel pristúpiť na Petrovu podmienku, že aj on bude písať pesničky.

V novembri 1983 založil skupinu Indigo, prvý koncert mali 13. januára 1984 v Banskej Bystrici. V roku 1984 vydal debutovú LP platňu Chráň svoje bláznovstvá. Na nej boli piesne Chráň svoje bláznovstvá, Osud môj, Kristínka iba spí či Poslednýkrát. Rok nato vychádza druhá LP Mne sa neschováš s rovnomenným hitom a ďalšími Marcel z malého mesta či Sme svoji. V roku 1986 vyšla tretia LP Myslíš na to, na čo ja? s rovnomennou skladbou aj hitmi Zákony hada, Na mojom poschodí a hlavne Láska je tu s vami. Za tieto tri albumy dostal cenu vydavateľstva Opus za viac ako milión predaných nosičov. Petrova popularita vyletela raketovo nahor, za rok 1984 získal v ankete Zlatý slávik druhé miesto, za rok 1985 bol prvý, za rok 1986 opäť druhý. Po Mirovi Žbirkovi bol Peter druhým slovenským spevákom, ktorý zlatého slávika získal. Sám k tomuto obdobiu hovorí, že nato sa nedá zabudnúť.

V roku 1987 prišiel s ojedinelým detským hudobným projektom Peter, Vašo a Beáta deťom, ktorý nahral s Vašom Patejdlom a Beátou Dubasovou, ďalšími boli Hrajme sa na Petra (1990), Peter Nagy & deti (1992), Peter Nagy & deti 2 (1996) a Peter Nagy & deti 3 (1999). V roku 1987 produkoval album desaťročnému Martinovi Madejovi, známy je hit Bobi. Spolupracoval aj s detskou speváčkou Michaelou Paštékovou, je autorom veľkého hitu Mandarinka Darinka.

Okrem hudby sa Peter venoval úspešne aj profesionálnemu fotografovaniu, v decembri 2008 vydal knihu fotografií Book 1 a v októbri 2011 knihu s názvom Láskavé piesne, v ktorej spojil svoju dvadsaťpäťročnú skúsenosť písania textov so vzťahom k umeleckej fotografii. V deň 55. narodenín otvoril 9. apríla 2014 v galérii na Západnej terase Bratislavského hradu výstavu fotografií s názvom Revolver a muzika. Názov dostala podľa rovnomenného úspešného albumu aj piesne z roku 1991. Vlastne v tom období začal Peter Nagy aj s fotografovaním, preto ten príznačný názov.

Na svojom konte má v súčasnej dobe dve desiatky vydaných albumov a kompilácií. Z jeho poslednej tvorby sú to albumy Nové svetlo (2002), kompilácia 20 rokov/20 hitov (2004), album Duety (2006) a dvojalbum Labute a havrany, ktorý vyšiel 2. apríla 2009. V roku 2009 absolvoval turné v Spojených štátoch, Kanade a Austrálii. V máji 2011 vydal kompilačný dvojalbum More piesní, v apríli 2015 štúdiovku s názvom ROCKmi overené. V októbri 2018 vychádza akustický album Piánko, keď pred jeho vydaním pod týmto názvom absolvoval aj rovnomenné turné. Životné jubileum oslávi so skupinou Indigo v októbri na koncertnej šnúre Peter Nagy 60 CZ/SK Tour. V programe má 11 zastávok od Košíc až po Prahu.