SaS: Pre Mochovce podáme trestné oznámenie a zvoláme parlamentný výbor

Pre hroziace ďalšie meškanie dostavby jadrovej elektrárne Mochovce (EMO34), ako aj ďalšie navýšenie rozpočtu, chce opozičná strana Sloboda a Solidarita (SaS) podať trestné oznámenie a zvolať mimoriadny parlamentný výbor. Oznámili to v pondelok na brífingu predstavitelia SaS Richard Sulík (predseda SaS) a poslanci Národnej rady (NR) SR Jana Kiššová a Karol Galek.

Podľa Kiššovej sa k poslancom dostávajú informácie z oficiálnych a aj neoficiálnych zdrojov o tom, že Mochovce tak skoro nebudú dostavané a vonkoncom nie za sumu, ktorá mala byť už konečná. „Na dostavbu má byť vraj potrebných ďalších minimálne 200 miliónov eur,“ povedala Kiššová s tým, že naposledy boli poslanci NR SR vedením spoločnosti Slovenské elektrárne (SE) informovaní, že z rozpočtu 5,4 miliardy eur, ktorý majú SE k dispozícii, postavia bez problémov nielen tretí, ale dokonca aj štvrtý blok EMO. Podľa naposledy avizovaných informácií mal byť tretí blok EMO spustený v 2. štvrťroku 2019.

„Na minuloročnom mimoriadnom výbore nám bolo tiež prisľúbené, že my ako členovia hospodárskeho výboru NR SR budeme priebežne informovaní o jednotlivých míľnikoch dostavby EMO. To sa do dnešného dňa ani raz neudialo. Z tohto dôvodu budem na základe podnetu poslanca Karola Galeka iniciovať opätovné zasadnutie mimoriadneho výboru a budeme sa pána ministra (hospodárstva Petra Žigu, Smer-SD) pýtať, akú majú Mochovce budúcnosť, aké nás čakajú ďalšie dodatočné peniaze na financovanie dostavby a aká časť z týchto peňazí bude znášaná Slovenskou republikou,“ uviedla Kiššová.

Podľa Galeka v EMO stále pokračuje tzv. horúca hydroskúška, ktorá mala trvať dva mesiace, ale už trvá štyri mesiace a stále nie je ukončená. Po je skončení má podľa neho dôjsť k tzv. revízii a k odstráneniu zistených porúch a následne má Úrad jadrového dozoru (ÚJD) SR 60 dní na to, aby vydal povolenia na zavedenie paliva.

„Z tohto dôvodu môžeme pokojne povedať, že elektráreň Mochovce skôr ako za 4 mesiace nezačne vyrábať elektrinu, aj keby sa dnes ukončila horúca hydroskúška a všetko išlo dobre ako hodinky. Skôr ako vo 4. kvartáli 2019 sa prvého zavedenia (jadrového) paliva nedočkáme,“ podčiarkol Galek. Ďalším problémom pri dostavbe EMO je podľa neho financovanie ďalšieho navýšenia dostavby, keďže SE majú celý majetok založený v prospech veriteľov.

SaS podľa Galeka žiada o jednoznačné odpovede a vyvodenie zodpovednosti, ako politickej, tak aj trestnoprávnej. „Ak sa naše podozrenia potvrdia, podáme trestné oznámenie na neznámeho páchateľa, jednak pre ďalšie meškanie dostavby elektrárne Mochovce a jednak kvôli jej ďalšiemu predraženiu,“ dodal Galek. Zmluvy sú podľa jeho slov postavené tak, že ak EMO nebudú o dva roky v prevádzke, tak veritelia si budú môcť uplatniť svoje práva. „Je teda reálna hrozba, že ak si budeme chcieť zachovať svoj podiel v SE, tak si ho budeme musieť za draho naspäť vykúpiť,“ doplnil Galek.