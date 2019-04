Neurologička radí: 3 spôsoby, ako si zvýšiť emocionálnu inteligenciu

Vyspelá emocionálna inteligencia by vo výbave zdravého dospelého človeka nemala chýbať. Označuje sa skratkou EQ, a jej koeficient meria mieru porozumenia emóciám a náladám, a ich schopnosť správne ich identifikovať – nielen u ostatných, ale aj u seba.

Ak ste vo svojom slovníku emócií schopní nájsť len slová ako „šťastný“, „smutný“ a „nahnevaný“, máte v oblasti EQ ešte čo doháňať!

Prečo sa to oplatí?

V roku 2016 spoločnosť Fast Company vyhlásila EQ za najrýchlejšie rastúcu pracovnú skúsenosť. Spoločnosť vtedy dokonca tvrdila, že zamestnávatelia si ju vážia viac ako IQ. Dôvod je jednoduchý: ľudia s vyšším EQ lepšie rozumejú ostatným a vedia s nimi súcitiť. Preto sú z nich lepší tímoví hráči.

Veda dlhodobo predpokladala, že všetky ľudské emócie možno rozdeliť do 6 kategórií: šťastie, smútok, hnev, prekvapenie, strach a nechuť. V roku 2017 ale bola publikovaná štúdia, podľa ktorej človek pozná a prejavuje až 27 emócií. Sú to veselosť, trápnosť, zbožňovanie, oceňovanie, radosť, úžas, túžba, estetické ocenenie, pokojnosť, uchvátenie, nostalgia, zmätok, nervozita, strach, des, nechuť, sexuálna túžba, láska, hnev, bolesť, smútok, prekvapenie, úľava, nadšenie, záujem, uspokojenie a nuda.

3 kroky k vyššiemu EQ

Lisa Feldman Barettová je neurologička a autorka knihy How Emotions Are Made: The Secret Life of the Brain. Vo svojom diele ponúka čitateľovi niekoľko spôsobov, ktoré mu pomôžu dopracovať sa k vyššej emocionálnej inteligencii.

1. Spoznajte široké spektrum emócií.

Ak jediné dve emócie, ktoré poznáte, sú smútok a radosť, za každých okolností sa budete cítiť buď len smutní alebo šťastní. Keď však uznáte, že v živote má miesto aj zvyšných 25 emócií (a viac), zmenu na sebe spoznáte ihneď.

Ako hovorí Barrettová, „váš mozog získa viac možností na predpovedanie, kategorizovanie a vnímanie emócií, vďaka čomu budete mať k dispozícii nástroje na flexibilnejšie a funkčnejšie odpovede.“

2. Naučte sa pomenovať konkrétne emócie.

Budovanie emocionálnej inteligencie si vyžaduje aj prácu so slovníkom. Nebojte sa obohatiť svoju slovnú zásobu o nové pomenovania emócií, a naučte sa o nich čosi viac.

„Učenie nových slov ste pravdepodobne nikdy nepovažovali za spôsob, ako dosiahnuť pevnejšie emocionálne zdravie. Neurológia je ale dôkazom toho, že nové slová sú zdrojom nových konceptov, koncepty vedú k novým predpokladom, a tie napokon rozhodujú o tom, ako sa cítite. Je dokázané, že ľudia, ktorí rozoznávajú viac druhov emócií, menej často vyhľadávajú lekára, menej často užívajú lieky a trávia menej času v nemocniciach,“ upresňuje Barrettová.

3. Vytvorte si nové emócie

Kto vraví, že sú známe všetky emócie na svete? Ak neviete nájsť pomenovanie niektorého pocitu, ktorý zažívate, sami mu prideľte názov. Keď podliehate emóciám, sústreďte sa na reč svojho tela, a nie na to, čo nájdete v slovníku.