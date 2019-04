Z Trumpovej vlády odchádza ministerka Kirstjen Nielsenová

Americká ministerka pre vnútornú bezpečnosť Kirstjen Nielsenová opúšťa administratívu prezidenta Donalda Trumpa. Ten to v nedeľu oznámil na Twitteri, dôvod nečakaného odchodu ministerky však neuviedol.

Trump sa Nielsenovej v krátkom príspevku poďakoval za jej prácu a oznámil, že ministerstvo pre vnútornú bezpečnosť dočasne povedie šéf Amerického úradu pre clá a ochranu hraníc (CBP) Kevin McAleenan.

Pred niekoľkými mesiacmi sa objavili k špekulácie, že Trump je nespokojný s prácou Nielsenovej, ktorej rezort je zodpovedný aj za ochranu hraníc. Prezident jej údajne vyčítal, že situáciu na hraniciach s Mexikom, kde chce vybudovať bariéru proti migrantom, nedokáže zvládnuť.

Práve vybudovanie bariéry patrí medzi najdôležitejšie Trumpove predvolebné sľuby, ktoré sa mu však nedarí splniť. Kongres USA odmieta schváliť ním požadované finančné prostriedky, prezident preto 15. februára vyhlásil na južných hraniciach USA stav núdze, ktorý mu umožňuje získať peniaze z už schválených rozpočtových položiek.

Televízia CBS News s odvolaním sa na zdroje blízke vláde uviedla, že odchod Nielsenovej je súčasťou personálnej reštrukturalizácie ministerstva pre vnútornú bezpečnosť, ktorej iniciátorom je Trumpov poradca Stephen Miller. Ten je považovaný za zástancu tvrdej línie v imigračnej politike a za jedného z architektov Trumpovej politiky.

Nielsenová sa stala ministerkou 6. decembra 2017. Nahradila generála Johna Kellyho, ktorého Trump krátko predtým vymenoval za šéfa kancelárie Bieleho domu. Kelly tento post opustil po nezhodách s prezidentom 2. januára 2019. Kým bol Kelly ministrom, pôsobila Nielsenová ako vedúca jeho kancelárie.

Bývalá ministerka podporovala aj rozdelenie rodín nelegálnych migrantov v rámci Trumpovej kontroverznej politiky „nulovej tolerancie“. Rozdelené však boli i rodiny, ktoré na hraniciach legálne požiadali o azyl. Rodičom takto odobrali viac ako 2700 detí. Nielsenová to bránila ako nevyhnutné opatrenie, pretože v zákonoch o prisťahovalectve existujú podľa nej medzery, ktoré môže odstrániť len Kongres. Po masívnej kritike Trump dekrétom uvedenú prax ukončil.

Ministerstvo pre vnútornú bezpečnosť (Department of Homeland Security, DHS) bolo zriadené 25. novembra 2002 ako odpoveď na útoky na USA z 11. septembra 2001. Plní úlohy, ktoré v iných krajinách spadajú do kompetencie ministerstva vnútra. Hlavnou úlohou DHS je reagovať na prípadné domáce hrozby. Po zániku Imigračného a naturalizačného úradu (INS) v marci 2003 prevzalo DHS všetky povinnosti spojené so strážením hraníc. Celkovo má DHS okolo 240.000 zamestnancov.

Trumpovu administratívu poznačili za viac ako dva roky početné rezignácie alebo odvolania kľúčových osobností. Napríklad stále nie je obsadený dôležitý post ministra, z ktorého vlani v decembri odstúpil James Mattis.