Kiska si vie predstaviť, že by bol premiérom

Dôležité je podľa neho zabrániť potenciálnej koalícii strany Smer-SD s Ľudovou stranou Naše Slovensko (ĽSNS) a avizovanou novou stranou Štefana Harabina. „Strany ako Sloboda a Solidarita (SaS), Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO), Kresťanskodemokratické hnutie (KDH), Progresívne Slovensko (PS), Spolu a nová, volajme ju pracovne Kiskova, strana by mali spojiť sily, spolu prevziať moc a zodpovednosť za túto krajinu a vrátiť ju naspäť ľuďom,“ tvrdí súčasný prezident. Líder každej z týchto strán by podľa Kisku bol dobrým premiérom.

Vznik novej strany ohlásil Kiska spotom na sociálnej sieti. Konkrétne informácie o strane, jej názov ani ľudí, s ktorými bude spolupracovať, zatiaľ nezverejnil a opakuje, že tak urobí 17. júna. Vyzýva ľudí, aby sa k nemu pridali, pretože podľa neho nesmie ísť o stranu jedného muža. Svoje politické smerovanie Kiska označil za centristické.

Kiska potvrdil, že sa stretáva s expremiérkou Ivetou Radičovou, no neprezradil, či ju chce presvedčiť na vstup do strany. Na otázku, či bolo dôvodom, že sa ešte pred voľbami nespojil s PS a Spolu, že v potenciálnej trojkoalícii žiadal polovicu miest na kandidátke, Kiska neodpovedal.

Podľa Kisku má jeho strana potenciál osloviť voličov, ktorí mu veria ako osobe. „Ak ich chcem osloviť, musia jasne vedieť, koho je to strana, kto je v jej vedení, a ktorým smerom ju chce viesť,“ hovorí. Doplnil, že pre založenie vlastnej strany sa rozhodol po rozhovoroch s predsedom SaS Richardom Sulíkom a tiež lídrami strán PS a Spolu.

Čo sa týka financovania strany, kapitál na jej založenie podľa jeho slov má a až neskôr osloví ľudí, ktorí by mu mohli s financovaním pomôcť.

Na vyjadrenie predsedu strany Smer-SD Roberta Fica, že Kiska je jedným z najlenivejších politikov a chce sa dostať k moci len preto, aby zamietol pod koberec rôzne podvody, Kiska zareagoval, že Fico z pohľadu dôveryhodnosti už klesol aj pod Mariana Kotlebu (ĽSNS) a jeho urážky sú len vykonštruované. „Je to najnedôveryhodnejší politik našej krajiny a myslím, že jeho slová už nikto neberie vážne,“ uzavrel Kiska. Do vlády so stranou Smer-SD ani s ĽSNS by podľa jeho slov nešiel za žiadnych okolností.