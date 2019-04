Prioritou výstavby cestnej siete musia byť najmä diaľnice

Prvé musia byť vybudované TEN-T koridory, ktoré sú naviazané na medzinárodné tranzitné trasy, pretože tie Slovensko efektívne spoja aj z hľadiska prepravy nákladu, aj z hľadiska prepravy osôb s okolitými krajinami a Európou, doplnil.

Dopravných, stavebných inžinierov a kvalitných materiálov je podľa Kováčika na Slovensku dostatok. Problémom je však komplikovaná legislatíva, ktorá objektívne predlžuje dobu prípravy, nejasné plánovanie a politické vplyvy, zmeny a zásahy do priorít výstavby. „Z toho vyplýva, že aj naprojektované alebo takmer pripravené úseky diaľnic, rýchlostných ciest, ale aj ciest I. triedy, ich modernizácie, ktoré sú vo vysokom štádiu prípravy, sa nedostanú do realizácie," uviedol. Dôvodom je, že v rámci volebného cyklu sa medzitým zmenia vlády a politické priority. Takmer pripravené úseky sa nedostanú do realizácie a začnú sa pripravovať iné úseky.

Kým sú nové úseky pripravené, dochádza ku sklzom a poklesu tempa investičnej výstavby a zároveň je veľa zastaraných dokumentácií na úseky, ktoré sa nedostali do realizácie. „Dokumentácia, ktorá sa 5 až 10 rokov nevyužije, sa musí nanovo vypracovať, pretože sú nové normy, nová skutková situácia na mieste a podobne, preto sa nedá vytiahnuť zo zásuvky a využiť," priblížil situáciu.

Podľa jeho slov sú to neefektívne vynaložené prostriedky a strata času. „Preto ZSPS opakovane volá po záväznom a realistickom pláne výstavby dopravnej infraštruktúry,“ uzavrel prezident zväzu stavebných podnikateľov.