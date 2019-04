Grécka polícia použila proti migrantom slzotvorný plyn a ohlušujúce granáty

Podobné potýčky medzi políciou a migrantmi sa pri tábore Diavata odohrali aj vo štvrtok a v piatok. V sobotu migranti hádzali do policajného kordónu kamene. Polícia použila slzotvorný plyn a ohlušujúce granáty, informovala agentúra AP.

Migranti sa snažia dostať do pohraničia Grécka so Severným Macedónskom po tom, ako sa na sociálnych sieťach začali šíriť fámy, že táto hranica bude čoskoro opäť priechodná. Odtiaľ chcú pokračovať v ceste do strednej Európy, informovala agentúra DPA.

Grécke ministerstvo pre migráciu tieto informácie poprelo a vyzvalo, aby sa všetci migranti vrátili späť. Na ich presun mali byť pripravené autobusy.

V Grécku žije viac než 70.000 utečencov a migrantov, ktorí do tejto krajiny začali prichádzať v rámci masovej utečeneckej vlny v roku 2015, keď muselo množstvo ľudí opustiť svoje domovy najmä v dôsledku občianskej vojny v Sýrii.

V období, keď migračná kríza dosiahla vrchol, vznikol na hraniciach medzi Gréckom a Severným Macedónskom múr, ktorý stále stojí a kontroluje ho pohraničná stráž.

Takzvaná balkánska cesta, ktorá vedie z Grécka cez Severné Macedónsko, Srbsko a Maďarsko do strednej Európy, je teda aj naďalej uzatvorená.