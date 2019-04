Tomáš: Sfunkčnili sme plénum Ústavného súdu SR

„Sfunkční sa plénum ústavného súdu, ktoré rozhoduje o dôležitejších sťažnostiach ako senáty. Treba urobiť všetko pre to, aby sa na májovej schôdzi podarilo schváliť čo najviac kandidátov na ústavných sudcov, aby bol Ústavný súd SR čo najskôr plne funkčný,“ skonštatoval Tomáš. Pripomenul, že dohody o plnom počte kandidátov na ústavných sudcov sú ťažké, keďže je to problém ako pre koalíciu, tak pre opozíciu. Dovoliť zvyšných kandidátov na sudcov sa pokúsia na najbližšej schôdzi.

Na margo zvoleného počtu kandidátov na ústavných sudcov podpredsedníčka parlamentu za SaS Lucia Ďuriš Nicholsonová hovorí o konsternácii ústavného súdu a snahe koalície zvoliť si ústavný súd na svoj obraz. „Prezident má len obmedzené možnosti. Osobne na mieste prezidenta by som počkala až na dovolenie 18 kandidátov na ústavný súd a z toho by som vyberala a nie robiť to po čiastkach,“ povedala Ďuriš Nicholsonová. Ak by si mala totiž vybrať medzi navolením nekvalitných sudcov a možnosťou, že by ústavný súd nemal dostatok ústavných sudcov, „tak z týchto dvoch zlých možností by som si vybrala určite tú druhú možnosť.“

Voľbu ústavných sudcov už v prvom kole označila za frašku a vtedajšie dianie mohlo podľa nej zneistiť kvalitných kandidátov so skúsenosťami uchádzať sa opäť o túto funkciu. Tomáš pripustil, že kandidáti, ktorí neprešli dvoma voľbami, môžu stratiť motiváciu. „Ale vytvára sa priestor pre nových ľudí, ktorí sa môžu prihlásiť. Mám pocit, že je rovnaká šanca aj pre tých starých aj pre tých nových,“ skonštatoval Tomáš s tým, že je len nich presvedčiť koaličných a opozičných poslancov.

Rozdielne názory mali opätovne aj na spôsob voľby kandidátov na ústavných sudcov. Koaličný Smer-SD považuje stále podľa Tomáša za tradičnú a demokratickú práve tajnú voľbu. Práve tá bola úspešná pri druhom kole. Verejnú voľbu naďalej obhajuje opozícia. „Poslanec nevolí za seba, ale v mene všetkých, ktorí ho do pozície poslanca dostali. Nevolíte sami za seba. Občania pri voľbách ústavných sudcov majú právo vedieť, ako ste volili,“ zdôraznila Ďuriš Nicholsonová.