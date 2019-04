Mladí Rómovia sú zodpovednejší, učia sa remeslám

Mladí Rómovia vo veku 15-18 rokov sa učia v dvojročných odboroch stavebná výroba, výroba konfekcie a spracovanie dreva. Po zavŕšení štúdia získajú nižšie stredné odborné vzdelanie.

Riaditeľ SOŠ Ján Pituch pre TASR povedal, že kecerovskí žiaci sú zodpovednejší a nájdu sa medzi nimi aj talenty, ktoré vedia vykonať kvalitné práce. „Rodičia už pochopili, že keď oni nemajú vzdelanie, tak ich deti môžu mať vzdelanie a potom získajú aj prácu. Teraz vidia, že je o nich záujem v stavebných firmách. Takto si môžu dvihnúť svoj životný štandard a mať sa lepšie,“ vysvetlil Pituch. Dodal, že s obcou má SOŠ dobrú spoluprácu a je to cesta ako pomôcť rómskym spoluobčanom. Mladí Rómovia na stavbách vykonávajú nielen zemné práce, ale aj odborné, pretože majú vzdelanie. Za produktívne práce mimo školy dostávajú peniaze, ktoré sú podľa Pitucha motiváciou. „Prví absolventi sa zamestnali v Českej republike. Zabezpečujú kvalitnú prácu, sú zruční,“ vyzdvihol Pituch.

Vedúca elokovaného pracoviska Alena Sotáková hodnotí, že v triedach majú žiakov, ktorým sa chce viac a sú aj žiaci, ktorí sa do učenia až tak nehrnú, a tým sa treba venovať viac. Zhruba jedna tretina končiacich študentov pokračuje podľa Sotákovej v ďalšom vzdelávaní. Sú to tí najšikovnejší, ktorí si takto urobia aj výučný list, ktorého podmienkou je trojročný odbor.

Žiačky, ktoré vyrábajú konfekciu, sa prezentujú nielen doma. Škola ich výrobky využíva na prezentácie, svoj talent ukázali aj v košickom Kulturparku, čaká ich prezentácia šiat v Prešove na Módnej línii mladých. „Je to pre nich taká výzva, že sa posunú aj ďalej, nezostanú len v Kecerovciach,“ zdôraznila Sotáková.

Absolventi z Keceroviec končia ako pomocní pracovníci v stavebníctve, v krajčírstve, pri práci s drevom. V škole sa naučia základné veci. Pomocné krajčírky si vedia opraviť odev a výsledným výrobkom je ušitie sukne so zipsom a pásovej zástery. Drevári musia napríklad vedieť rozoznať drevo, aké náterové materiály použiť či vyrobiť jednoduché výrobky z dreva. „V stavebnej výrobe musia vedieť pomery jednotlivých komodít do betónu – to sú základné veci,“ vysvetlila Sotáková s tým, že ich učia oveľa viac, aj nad rámec toho, čo treba.

Žiakom sa na škole páči. Potvrdila to aj 17-ročná druháčka Nela z neďalekej obce Vtáčkovce. „Páči sa mi, že šijeme rôzne výrobky. Chcela by som sa stať krajčírkou, vyrábať rôzne šaty a tak,“ prezradila pre TASR.

Marián Kríž, ktorý vedie stavebný odbor a spracovanie dreva, vyzdvihol chlapcov, ktorí vedia samostatne urobiť obklad. „Robíme rôzne produktívne práce. Tí, čo chcú robiť, sa naučia,“ povedal.

V Kecerovciach sa remeslu učia nielen miestni, ale aj Rómovia z Vtáčkoviec, Boliarova, Rankoviec a Opinej. Dochádzka u Rómov nie je až takým veľkým problémom, pri nej škola spolupracuje s komunitnými centrami.

Na začiatky školy si spomína aj starosta obce. „Zo začiatku to bolo ťažké, kým sa to všetko dalo do poriadku. Je to veľmi dobrá myšlienka, lebo vzdelávame ďalej deti a najmä tie, ktoré nemali finančnú príležitosť od rodičov,“ zhodnotil starosta Keceroviec Miroslav Galas-Zaufal.

Žiaci prichádzajú na elokované pracovisko zo základných škôl, pričom základné vzdelanie si majú možnosť potom urobiť vo forme kurzu priamo na SOŠ technickej na Kukučínovej v Košiciach. Prváci praxujú len v odborných dielňach, druháci chodia na produktívne práce pod vedením majstrov, kam ich škola vyváža a tam si môžu aj zarobiť. V Košiciach sa napríklad podieľajú na rekonštrukcii internátov, robia podlahy, stierky či sociálne zariadenia.