Chodorkovskij: Putinove kruhy chcú, aby zostal pri moci aj po roku 2024

Chodorkovskij prostredníctvom videomostu z Londýna pre stanicu Slobodná Európa povedal, že Putinov vnútorný kruh sa obáva o svoju „bezpečnosť“ a usiluje sa presvedčiť ho, aby zostal pri moci, uviedlo v piatok zmienené médium.

Podľa Chodorkovského ľudia v prezidentovom kruhu sú si vedomí toho, že ich „bezpečnosť by nebola zaručená“, a „preto sa budú snažiť dotlačiť Putina do ďalšieho mandátu, a to napríklad aj pripojením Bieloruska k Rusku“.

„Putinov kruh sa naučil, ako ním manipulovať a formovať jeho názory či ideologické postoje. Ženú ich výlučne obchodné záujmy - jednak okradnúť rivala na trhu alebo nadobudnúť oficiálnu pozíciu, ktorá im umožňuje prístup k ekonomickým zdrojom,“ vyhlásil Chodorkovskij.

Dodal, že je dôležité, aby lídri odstupovali zo svojej funkcie v správnom čase, a Rusko musí byť pripravené na časy, keď Putin už nebude pri moci. Rusko sa podľa jeho slov musí vyvarovať chýb z 90. rokov, keď krajina prišla o príležitosť stať sa európskou demokraciou.

Niekdajší magnát tiež povedal, že ruský prezident má „záujem o udržiavanie stavu zmrazeného konfliktu“ na východe Ukrajiny, kde Ruskom podporovaní separatisti od roku 2014 bojujú proti vládnym silám.

Chodorkovskij si myslí, že ak by sa táto vojna skončila, Putin by čelil „tisíckam ozbrojených ľudí, ktorí budú hľadať útočisko v Rusku“, a takýto scenár si prezident podľa jeho názoru „nemôže dovoliť“.

Chodorkovského, svojho času najbohatšieho ruského oligarchu, zatkli v roku 2003 a následne si odsedel desať rokov vo väzení po tom, ako ho uznali za vinného z daňových únikov a iných finančných zločinov. Súdne procesy, ktoré s ním viedli, boli všeobecne považované za politicky motivované.

Chodorkovskij, dlhoročný kritik Kremľa, momentálne žije v Európe. Z Ruska odišiel po tom, ako mu Putin v roku 2013 udelil milosť a prepustili ho z väzenia.