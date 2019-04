Bugár: Zákon o štátnych symboloch chceme opraviť skôr, ako bude účinný

Prezident SR Andrej Kiska prisľúbil predsedovi vládneho Mosta-Híd Bélovi Bugárovi, že vráti zákon o štátnych symboloch, ktorý zakazuje prehranie a spievanie hymny iného štátu na verejných podujatiach, ak na podujatí nie je prítomná oficiálna delegácia daného štátu. Povedal to Bugár na tlačovej konferencii s tým, že právnu normu by mali opraviť na začiatku májovej schôdze. Zákon do parlamentu predložila koaličná SNS, ktorá tak chcela viac chrániť štátne symboly.

„Volal som pánovi prezidentovi, povedal, že aj tak vráti tento zákon, tak som mu vysvetlil, v čom vidíme problém, ako je to nevykonateľné a ako to nepatrí do zákona o štátnych symboloch. Pán prezident prisľúbil, že vráti zákon a do neho zakomponuje aj túto časť, aby sme to mohli vybrať a hlasovať,“ uviedol Bugár.

Od koaličných partnerov má podľa vlastných slov prísľub, že reparát vyjde. „Dohodli sme sa s koaličnými partnermi a opravujeme to,“ poznamenal Bugár s tým, že zákon opravia skôr, ako bude účinný. „Do zákona sa dostalo ustanovenie, ktoré nepatrí do Európy ani do 21. storočia. Nevšimlo si to 108 poslancov. Stala sa chyba, zákon ešte platný nie je, dovtedy ten problém máme možnosť riešiť,“ doplnil.

Predseda Mosta-Híd zároveň kritizuje aktivity, ktoré podľa neho vyvolájú emócie, čo neprospieva slovensko-maďarským vzťahom. Poukázal, že roky pracuje na tom, aby boli tieto vzťahy dobré. „Niekto tu vyvoláva emócie, spúšťa petície a snaží sa rozbiť to, čo sme dosiahli v našich vzťahoch,“ doplnil Bugár.

Dodal, že maďarský veľvyslanec o probléme vie, rovnako vie, ako to Most-Híd ide riešiť. V súvislosti s tým, že strana tento zákaz neodmietla, ponúkol predseda klubu Mosta-Híd Tibor Bastrnák svoju abdikáciu, ale klub to neprijal.

Prezident Andrej Kiska vo svojom stanovisku uviedol, že rozhodnutie k zákonu o štátnych symboloch oznámi v priebehu budúceho týždňa. Zároveň žiada koaličných poslancov, aby si najskôr prečítali, za čo hlasujú. Oveľa lepšie by však podľa neho bolo, ak by už príprave zákona venovali väčšiu pozornosť.

Prezidenta oslovili aj nezaradený poslanec Zsolt Simon či neparlamentná SMK. Simon, ktorý sa pri hlasovaní zdržal, tvrdí, že zákon je nezmyselný a hlúpy. Kritizoval Most-Híd za to, že zákon podporil. SMK zas žiada poslancov Mosta-Híd a Gábora Grendela (OĽaNO), ktorí hlasovali za zákon, aby sa vzdali mandátu.

Zákon kritizuje aj opozičná SaS, ktorá pripomína, že za novelu nehlasovala. Dodáva, že ak prezident zákon nevráti a plénum zákon neopraví, právna norma môže skončiť na ústavnom súde.